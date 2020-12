El Leeds de Bielsa no pudo con el líder de la Premier

Por lo exigente de la categoría de elite en el fútbol inglés, era lógico que al Leeds United le costara hacer pie en primera tras ascender después de 16 años.

Los números así lo demuestran, ya que la caída 3-1 ante Chelsea de ayer es la quinta derrota en once partidos. El equipo que dirige Marcelo Bielsa suma 14 puntos, está en el puesto 13, a 8 unidades de la zona de descenso.

Si bien la realidad no es alarmante, el conjunto que dirige el Loco no debe dejar pasar muchos encuentros sin sumar para evitar problemas a futuro.

Cabe recordar que Chelsea es el líder de la Premier League con 22 puntos y también avanza a paso firme en Champions, donde ganó su grupo tras golear de visitante a Sevilla con 4 goles de Olivier Giroud, quien ayer anotó uno de los tantos contra Leeds. Fue el 1-1, ya que Zouma y Pulisic marcaron los otros dos de los “Blues” y Patrick Bamford abrió la cuenta para la visita.

En otros resultados, ganaron los equipos de Manchester. El City (18 puntos ) de Guardiola superó 2-0 al Fulham en casa y el United (19) derrotó 3-1 a domicilio a West Ham.

Everton, que había arrancado bien, volvió a empatar (1-1 con el Burnley) y se quedó en 17 puntos.

Hoy por la fecha 11 se destacan: Tottenham (21) frente a Arsenal (13), a las 13:30 por ESPN, y Liverpool (21) ante Wolverhampton (17), por la misma señal de TV, a las 16:15.