Una funcionaria de Morón está prófuga después de que hallaran medio kilo de cocaína en su casa: quién es

Un escándalo judicial se desató en el municipio bonaerense de Morón tras un operativo de la Policía Federal Argentina que se realizó el pasado jueves 21 de mayo. Luego de realizar un allanamiento en una propiedad de la localidad de Castelar, las autoridades encontraron estupefacientes y ordenaron la captura inmediata de Luna Soyai Ortigoza, quien hasta ese momento se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del distrito. Actualmente, la exfuncionaria y su novio se encuentran prófugos y son buscados por la Justicia bajo la acusación de comercialización de drogas.

El secuestro de drogas por una denuncia de narcomenudeo

La investigación avanzó tras una serie de denuncias anónimas que derivaron en el operativo de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste en la vivienda que alquilaba Ortigoza sobre la calle Isabel Pardo. En la cocina comedor y en la habitación de la propiedad, los efectivos hallaron 509 gramos de cocaína acondicionada en un formato similar a un ladrillo y en cuatro piedras compactas, además de un total de 26 gramos de marihuana.

Al respecto, fuentes de la investigación aseguraron a Infobae que la droga se encontraba “todo bajo su esfera de custodia y a su entera disposición, con fines de comercialización”.

En el mismo procedimiento, los agentes incautaron herramientas utilizadas para el fraccionamiento, como una balanza de precisión y una cuchara con restos de sustancias. Además, secuestraron un monto cercano a los 25 mil pesos en efectivo, dos tarjetas telefónicas sin abrir, tres teléfonos celulares, siete tarjetas bancarias y el DNI de la acusada.

La orden de captura solicitada por los fiscales Emiliano Reggiani y Marisa Monti a la jueza de Garantías Laura Pinto también incluye al novio de la exfuncionaria, Ángel Daniel Paz, de 34 años. El hombre, que se desempeñaba como empleado de una empresa de seguridad privada, es considerado por los investigadores como el jefe del grupo dedicado al narcomenudeo en la zona oeste.

Sobre la dinámica de la organización, fuentes del caso indicaron que, si bien Paz ostentaba una mayor jerarquía, “juntos, vendían y distribuían. Ellos movían en camioneta y hacían delivery en una motito”.

El avance de la pesquisa implicó un segundo allanamiento en la residencia de Paz, ubicada en el Pasaje Florit. Allí, los uniformados decomisaron más de un kilo de cocaína, cinco piedras compactas adicionales, otra balanza digital y un revólver calibre 32 que se encontraba cargado con tres cartuchos.

Finalmente, un tercer operativo en la calle Eduardo Cogliatti de la misma localidad culminó con la detención de Norberto Hernán Aliano, señalado como integrante de la banda. En su poder se hallaron 2,4 gramos de clorhidrato de cocaína, 43,9 gramos de marihuana, un teléfono celular y una hoja con diversas anotaciones de interés para la causa.

Quién es Luna Soyai Ortigoza y su entramado político en Morón

Luna Soyai Ortigoza, de 27 años de edad y madre de una menor. Su ingreso formal a la estructura estatal se concretó el 16 de junio de 2025 mediante un decreto municipal que la designó como directora en el área de Políticas de Género, con una carga horaria de 48 horas semanales. El documento de su nombramiento llevó las firmas de autoridades de primera línea del municipio, incluyendo al intendente Lucas Ghi y al entonces secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella.

El vínculo de la acusada con Sabbatella resultó ser un factor clave en el entramado político del área. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno municipal, Ortigoza respondía directamente a este funcionario, quien fue apartado de su cargo de forma preventiva y con licencia por tiempo indeterminado en octubre de 2025, tras recibir una denuncia por violencia de género impulsada por su exesposa.

La llegada de Ortigoza a la dirección sirvió para reemplazar a Cinthia Frías, titular saliente que había decidido acompañar y respaldar a la víctima de dicha denuncia.