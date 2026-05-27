La autopsia confirmó que los restos hallados en Bariloche son de Ana Lía Corte: no presentaba signos de criminalidad

Los restos humanos hallados en Bariloche pertenecían a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era buscada desde hacía 18 días. Foto: Chino Leiva

El Ministerio Público Fiscal confirmó esta tarde que los restos humanos hallados ayer en Bariloche corresponden a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde el 8 de mayo, y ratificó que el cuerpo no tenía signos de criminalidad.

La información oficial ratifica la confirmación que anoche dio la propia familia de la mujer y corresponde a los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense.

Ana Lía Corte estuvo desaparecida desde el 8 de mayo cuando se retiró de su vivienda del barrio Rancho Grande, a la altura del kilómetro 6, en el oeste de la ciudad. Días más tarde, cámaras de la empresa Mi Bus permitieron establecer que la mujer subió a un colectivo y descendió en la zona de los viejos talleres de la empresa 3 de Mayo y la búsqueda se reorientó hacia el sector Sur de Bariloche, sin arrojar resultados durante 18 días.

De manera casual, ayer alrededor de las 18, se produjo el hallazgo de restos humanos en el barrio Arrayanes, en cercanías del cementerio municipal, donde se presentaron los peritos, policías y la fiscal jefa Betiana Cendón que llevó adelante la búsqueda.

Según la información oficial, la identificación de los restos se logró a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo, mediante la obtención de impresiones dactilares.

Zona del hallazgo de restos humanos en el barrio Arrayanes de Bariloche. La autopsia confirmó que se trataba de Ana Lía Corte. Foto: Chino Leiva

Según el informe preliminar de autopsia, la causa del deceso fue un paro cardíaco no traumático. Los resultados indicaron que los restos no presentaban indicios de criminalidad y que el estado general en que fue hallado el cuerpo es consecuencia de la acción de animales presentes en la zona.

Finalizada la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes fueron recibidos e informados personalmente sobre estas circunstancias por representantes de la Fiscalía.