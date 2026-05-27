El vencimiento del swap y la presión de Estados Unidos: por qué se demora el viaje de Javier Milei a China

El Gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones diplomáticas con China en un momento crítico para la economía argentina. Aunque en las últimas horas se concretó un nuevo contacto de alto nivel para destrabar la relación bilateral, la esperada visita del Presidente a Beijing sigue demorada y sin fecha en el calendario oficial.

De acuerdo a la información citada por Infobae, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, y su par chino mantuvieron su segundo encuentro en lo que va del año. Esta reunión de trabajo se da en un contexto de fuerte tensión cruzada, marcado por las recientes advertencias de Estados Unidos sobre las actividades del gigante asiático en la región y la necesidad urgente que tiene el Gobierno de resolver sus compromisos financieros a corto plazo.

El factor Estados Unidos: pesca ilegal y la estación en Neuquén

El sostenido acercamiento de la administración libertaria con Beijing no pasa desapercibido en Washington. El contacto diplomático se produjo en medio de reiteradas y públicas alertas emitidas por Estados Unidos respecto al accionar de China en el extremo sur del continente.

En el marco de la Presidencia china del Consejo de Seguridad, me reuní con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, para darle continuidad a la conversación que mantuvimos en febrero pasado en Múnich.



Conversamos sobre los desafíos que… pic.twitter.com/oUMcypcRWc — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 27, 2026

Tal como detalla la publicación, las preocupaciones norteamericanas giran en torno a dos ejes sensibles para la seguridad de la región. Por un lado, la depredación de los recursos marítimos a través de la pesca ilegal en el límite de la Zona Económica Exclusiva, un conflicto histórico que golpea de lleno al ecosistema patagónico.

Por el otro, el constante monitoreo sobre la infraestructura con potencial uso militar y aeroespacial que el país asiático mantiene operativa en el territorio argentino, poniendo el foco sobre la estación espacial ubicada en la provincia de Neuquén.

El reloj del swap: la urgencia de agosto

Más allá de los posicionamientos geopolíticos, el verdadero telón de fondo de estas negociaciones con la potencia asiática es estrictamente financiero. El Gobierno necesita destrabar y renegociar las condiciones del swap de monedas, un acuerdo fundamental para sostener la frágil estabilidad de las reservas del Banco Central.

Este entendimiento tiene un tramo con vencimiento fijado para el próximo mes de agosto que representa una carga equivalente a US$5.000 millones que el Estado argentino debe afrontar. La falta de definiciones sobre el viaje de Javier Milei a Beijing refleja la dureza de las negociaciones actuales, mientras el equipo económico trabaja a contrarreloj para garantizar la refinanciación de ese monto y evitar que la salida de divisas desate un nuevo frente de tormenta en el mercado cambiario.