Liga Confluencia: la 12° fecha puede definir al campeón en la lucha de tres equipos

La Liga Confluencia entró en la gran definición. El torneo de futbol del Alto Valle ya disputó 11 fechas y este fin de semana podría consagrar al campeón.

Transcurrido gran parte del Apertura, Atlético Regina se ubica líder con 24 puntos. El Albo viene de ganarle a Petroleros Pampeanos por 2-0 de visitante y depende de si mismo para quedarse con el bicampeonato. Si vence a Catriel en la próxima fecha, solo tendrá que esperar resultados en General Roca para consagrarse con una fecha de anticipación. En la última se medirá ante San Martín de Cipolletti.

En el Luis Maiolino, Deportivo Roca y La Amistad jugarán un duelo picante con todos los condimentos. El Naranja es escolta con 22 puntos y los dirigidos por Ezequiel Marengo completan el podio con 20 unidades. Si hay empate o victoria del visitante y Regina gana su compromiso, el Albo gritará campeón.

Igualmente, el duelo tendrá otro condimento especial. Si Regina obtiene el título, al ya estar clasificado al próximo Regional Amateur, liberará el cupo para el segundo del torneo. Por eso, ocupar esta posición será clave para ambos clubes que buscan ser parte del certamen de ascenso. En el cierre del torneo, Roca jugará ante Cimac y La Amistad recibirá a Unión de Allen.

Con una posibilidad remota se encuentra Cipolletti. Está cuarto con 19 puntos pero con un partido menos. Este encuentro pendiente es correspondiente a la 7° fecha ante Pillmatún, donde al Albinegro le movieron la localía a Allen y decidió no presentarse. A falta del fallo del Tribunal de Disciplina, se decidirá si se suma o no otro candidato.

En la Zona Ascenso ya quedó todo definido. San Isidro se consagró como el campeón del primer certamen de la segunda categoría de la Liga Confluencia. Segundo quedó Chichinales y Deportivo Godoy culminó tercero.

De igual forma, los ascensos se decidirán a fin de año, ya que se acumularan los puntos de cada torneo en una tabla general y los dos mejores jugarán la primera división en 2027.