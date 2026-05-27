Comenzó la identificación de calles en el D7 de Neuquén, el primer mega loteo con servicios

Los nombres de la mayoría de las calles del D7 tienen nombre, tras la aprobación de la ordenanza con las nuevas identificaciones, muchas de las cuales fueron votadas por los mismos vecinos, se indicó. El proceso de nombramiento se llevó a cabo en la comisión de Culturas del Deliberante y algunas de las arterias quedaron sin nombrar porque no cumplían los requisitos.

La calle más ancha a la mitad del loteo se llama «El Té» porque es la continuación de la urbanización de Nueva Esperanza en la meseta, donde también hay nombres de calles como Yerba Mate o El Maizal. Hacia el sur, el Té se convierte en Necochea, si no hubiera un cañadón o la formación de meseta escalonada de la barda, entre el D7 y el sector lindero, que es el Z1

Alicia Figueira de Murphy tiene su calle en el D7(foto Matías Subat)

El D7 fue el primer loteo con servicios que el municipio entregó por tramos hasta completar los 869 terrenos a la vera de la autovía norte, tras la creación el IMUH. Los cartelitos con los nombres, se instalarán tras la publicación y vigencia de la ordenanza votada el jueves 21 de mayo.

Algunas calles quedaron sin nombrar debido a que los nombres elegidos para ser sometidos al proceso participativo, no cumplían con los requisitos: por ordenanza, si son nombres de personas, deben tener al menos dos años de fallecidas, además de exigencias que se piden para quienes se presentan a la elección de autoridades municipales, como que no tienen que haber sido participes del Terrorismo de Estado, ni tener condenas (rige la ficha limpia), o figurar en el registro de violentos o deudores alimentarios.

En el D7, una de las laterales de ingreso se llamó José Michelotti (1933-2019), el escultor que fue director de la Escuela de Bellas Artes de Neuquén, hasta 1989, declarado vecino ilustre en 2018 y autor de una gran cantidad de obras que forman parte del legado de artístico y pedagógico de Neuquén.

Otra calle que bordea el norte del loteo lleva el nombre de Alicia Figueira de Murphy (1934-2022), actriz, maestra dramaturga y cofundadora de la Escuela de Títeres de Neuquén.

Tres arterias internas fueron denominadas con los nombres de veteranos de Malvinas: Horacio Rubén Iriarte (1960-2023), Juan Carlos Ruiz (1947-2011) y César Breide (1962-2018); mientras que otra de las internas se llamará Eduardo Carnero (1949-1985), artista plástico, profesor de dibujo, pintura y grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes.

La continuidad de estas arterias en el Distrito 6 (D6), que está emplazado hacia el este, del otro lado de la avenida Casimiro Gómez, llevarán el mismo nombre.

Otras arterias fueron designadas como Santiago «Polito» Belmonte (profesor universitario, miembro de la Junta de Estudios Históricos), María Alejandra «Mariale» Martínez (gestora cultural) y Convencionales Constituyentes Neuquinos, en homenaje a quienes integraron la Convención Municipal desde el 1 de diciembre de 1994 y el 31 de marzo de 1995 para redactar la Carta Orgánica Municipal de la ciudad, actualmente en vigencia.

Sigue la Mosconi

El lunes, la municipalidad pondrá en marcha el proceso de selección de un nombre para la avenida Mosconi, que es la vieja ruta 22 sometida a una ampliación a cinco vías por lado, con una traza en la que pasará a ser una gran avenida urbana.

Se podrá participar en la modalidad virtual, con un sistema de votación en la página web de la comuna que estará habilitada, con el número del DNI como requisito, a partir del 1 de junio y hasta el 30. El municipio presentará unas 10 opciones (según se adelantó) y buscará que no se identifique la gran avenida con un nombre político, sin embargo, la posibilidad estará abierta en la pestaña «otros».

Los nombres del D7 sometidos a votación

Santiago Galíndez, presidente de la Comisión, destacó que en la comisión de Culturas se analizaban varias propuestas de los bloques políticos para identificar calles de la ciudad o espacios verdes, cuando desde el Instituto de Vivienda Municipal (IMUH) surgió la inquietud de contar identificadas las calles de los distritos 6 y 7 porque ya están habitados y requieren de una señalización para la recepción, por ejemplo, de paquetería.

Se definió entonces sugerir los nombres ya trabajados y ponerlos a votación entre los frentistas de los distritos ya habitados.

José Michelotti fue la designación para una de las calles de ingreso al D7 (foto Matíaas Subat)

El uso de un grupo de whatsapp con más de 200 propietarios de los distritos fue una de las modalidades sujetas a votación para las calles de ese distrito. Se acordó así el proceso con la secretaría de Derechos Humanos y Relaciones Institutucionales y Cooperación Internacional y el IMUH, que está en contacto con los vecinos por temas dominiales, debido a que el sector no tiene representación vecinal.

Se trata de las nuevas urbanizaciones que crecieron planificadas hacia la meseta como lotes con servicios: el D7, el D6 , el D3 y el D2 del Foro de la Meseta y que se analiza reunir para la creación de un nuevo barrio con nombre, lo que ocurrirá, según se informó desde el MPN, cuando finalice el proceso de selección del nombre para la Mosconi.