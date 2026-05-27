Neuquén y Río Negro, entre las provincias patagónicas con más empleo privado registrado

Neuquén aparece tercera en el ranking de empleo público provincial y segunda en empleo privado, impulsada por la actividad en Vaca Muerta. Foto archivo Florencia Salto.

Neuquén y Río Negro quedaron entre las provincias patagónicas con mayor nivel de empleo privado registrado, según un relevamiento que analizó la situación laboral en todo el país. Neuquén apareció segunda en el ranking nacional y Río Negro logró ubicarse por encima de la media.

El informe fue elaborado por Ieral, de Fundación Mediterránea. El estudio indicó que Neuquén alcanza 219 trabajadores privados formales cada mil habitantes, impulsado por la actividad de Vaca Muerta, mientras que Río Negro registra 154 y se mantiene por encima del promedio nacional de 144.

Neuquén entre las provincias con más empleo privado registrado

De esta manera, Neuquén solo es superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lidera el ranking nacional con 519. El informe atribuyó ese desempeño al crecimiento de la actividad energética y al impacto económico de Vaca Muerta, que continúa concentrando inversiones y empleo en la región.

Detrás de Neuquén aparece Tierra del Fuego con 198 trabajadores privados formales cada mil habitantes. En el extremo opuesto quedaron Formosa, Santiago del Estero y Chaco, con los niveles más bajos del país.

Río Negro destacó el empleo privado y defendió el peso de sus economías regionales

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó que la provincia supera la media nacional de empleo asalariado privado registrado y vinculó ese desempeño al desarrollo de las economías regionales.

“Con 154 empleos asalariados privados cada 1.000 habitantes, Río Negro supera el promedio nacional de 144”, sostuvo Weretilneck en una publicación difundida tras conocerse el informe.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck

El mandatario provincial señaló que la provincia “tiene energía, pero también economías regionales fuertes que son parte de nuestra identidad y generan trabajo todos los días”, en referencia al perfil productivo de Río Negro.

Weretilneck mencionó entre las actividades que sostienen el empleo privado a la producción frutícola, ganadera y agrícola, además de la pesca, el turismo, el comercio y las pymes distribuidas en distintas regiones.

Empleo público en Neuquén: segundo puesto en el ranking nacional

El estudio también mostró que el promedio nacional de empleo público provincial es de 50 trabajadores cada mil habitantes. Sin embargo, Neuquén duplica ese indicador y comparte el tercer lugar en el ranking con La Rioja, detrás de Tierra del Fuego.

Según el relevamiento, Tierra del Fuego encabeza la lista con 141 empleados públicos provinciales cada mil habitantes. Luego aparecen La Rioja y Neuquén con 111, mientras que Santa Cruz registra 109. Río Negro aparece noveno con 77 empleados cada mil habitantes.

El informe remarcó que las diferencias entre provincias “reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generar empleo formal”, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

El análisis ubicó a Neuquén entre las provincias con mayor presencia estatal en el empleo. Foto: archivo.

Más allá de las diferencias provinciales, el análisis sostuvo que la recuperación económica todavía no logra traducirse en generación sostenida de empleo privado formal en el país.

“Durante el último año, cerca de 100 mil trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo”, señaló la economista Laura Caullo a Infobae. El informe agregó que crecieron modalidades laborales “más frágiles”, como el monotributo y el empleo no registrado.

El estudio también indicó que los sectores que hoy muestran mejores indicadores económicos —energía, minería, agroindustria y exportaciones— representan apenas el 3% del empleo total y el 7% del empleo asalariado privado registrado.

Con información de Infobae