El municipio de Bariloche pagó hoy los aguinaldos

El municipio se desmarcó de la política seguida por el gobierno provincial y pagó hoy el aguinaldo del primer semestre a todo su personal, incluida la planta política. Los sueldos de junio serán abonados el próximo sábado.

El Jefe de Gabinete Marcos Barberis confirmó que hoy cumplieron con el pago del Sueldo Anual Complementario, sin recortes ni cuotas. El secretario general del Soyem, Ernesto Losert, dijo que lograr el objetivo de cobrar el primer día del mes pero “no fue fácil”, porque habría existido un intento de “pagar desdoblado”.

Cumplir en término con los aguinaldos de los 2.000 empleados (entre planta, contratados y políticos) le significó al municipio un desembolso de alrededor de 50 millones de pesos. Losert dijo que si exigieron el pago puntual a todos los agentes fue porque saben que el municipio tiene capacidad. “Si presionamos no es porque sí, sino porque entendemos que se puede”, afirmó.

La gestión del intendente Gennuso se diferenció así de la provincia de Río Negro, que anunció el depósito de los aguinaldos este mes (sin fecha) para los trabajadores de sueldos más bajos, mientras que aquellos que más cobran lo recibirán en tres cuotas. Y los políticos también deberán esperar.

Losert dijo que la preocupación de los funcionarios municipàles es justificada porque “la recaudación está mal”, pero el dinero para el aguinaldo “no sale de ahí, es producto del manejo financiero, que se hace desde el año pasado, con reservas y plazos fijos”.

El dirigente gremial dijo que ese recurso no será fácil de reponer, pero sí alcanzaba para no postergar el pago en este caso. “Este tiempo es otro y no está fácil para nadie, pero estaba el dinero y se podía pagar”, afirmó.