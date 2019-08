El Oficial Gordillo llega a Neuquén con el espectáculo “Choriando a lo grande”

Más de 1200 personas ya tienen su entrada para reír, este fin de semana, con las andanzas e historias del Oficial Gordillo, el personaje que encarna el humorista tucumano Miguel Martín.

A las funciones agotadas de este viernes y sábado, ambas a las 22:30, en el Cine Español, se le sumó una tercera el sábado a la medianoche para que nadie quede afuera.

Lo que se verá será el show denominado “Choriando a lo grande” que se llevó cinco premios durante la última temporada de verano en Villa Carlos Paz.



El show se divide en cuatro cuadros e incluye la proyección de una micro serie también de cuatro capítulos.

“Arranca el Oficial Gordillo como una especie de detective que cuenta su experiencia de haber trabajado con Flavio Mendoza”, comenzó contando Martín en diálogo con “Río Negro” sobre el show que se podrá disfrutar este fin de semana en Neuquén.

Y agregó: “El segundo cuadro es Gordillo de niño que hace la comparación de la niñez actual y la niñez de los que nos criamos en los ‘80 y los ‘90 y también un poco en los ‘70”.

Después llegará el momento de la mamá del oficial bizarro que encarna el tucumano. “viene a reclamar y a reprocharle a Gordillo todo lo que viene hablando de ella, viene a decir que es todo mentira, viene a contar la verdad de la milanesa de cómo era el oficial Gordillo cuando era chico. En realidad ella va a contar su versión de los hechos”, confió Martín.

“Y por último aparece el oficial Gordillo con un nuevo uniforme que tiene un chaleco antibalas el cual está provisto de dos bolsillos nuevos, además de los de las armas, uno con la siglas BPS que es Bolsillo Para el Sandwich que es importantísimo para Gordillo, y el otro bolsillo que es un CPP, un Compartimiento Para el Porrón”, cerró el humorista sobre “Choriando a lo grande” el espectáculo que se está despidiendo de cartelera.

Aunque el show tendrá un bonus. Una serie de videos que cuentan la historia de Gordillo tratando de investigar el robo de un guión de una película que pintaba para ganar un Oscar. Allí estarán involucrados Pablo Rago, Flavio Mendoza, Cinthia Fernández y Facundo Mazzei.

Pero además Martín hablo con este medio sobre sus procesos para armar los shows y reflexionó sobre la función del humor en tiempos de crisis.

P- ¿Cómo surgen tus shows?

R- Yo durante el año voy anotando lo que me cuenta la gente en la calle, lo que me mandan por las redes sociales, algún chiste que escucho de los grandes humoristas y en base a eso voy armando los guiones del próximo espectáculo. Eso es lo que me está pasando ahora porque este espectáculo en noviembre ya lo dejo de hacer. Ahí vamos a arrancar uno nuevo que se va a llamar “Dueño de lo ajeno”, que fue la recolección de todo este año de chistes y anécdotas. Además me voy acordando cosas de la niñez, a mi me gusta mucho tocar esos temas de cómo han cambiado los tiempos. Una vez que estamos en producción ahí si llamó a más gente para que me haga el vestuario, los videos, para que me ayude un poco con los guiones y que me dirija un poco.

P- ¿Cómo es hacer humor en tiempos de crisis?

R- Es duro. Uno no está contento que haya crisis, obviamente, pero la gente se vuelca mucho a los espectáculos de humor para desechufarse una hora o una hora y media así que aunque no está bueno, a los humoristas nos favorece bastante. Yo trato de no hacer humor político primero porque no me sale y dos para no hacerle acordar a la gente lo que está viviendo.

Lo que tenés que saber

Funciones: viernes y sábado, a las 22:30 (agotadas) y el sábado a las 0:30.

Lugar: Cine Teatro Español

Entradas anticipadas: en el sitio www.eventpass.com.ar.

Precios: las entradas vip van desde 1120, las platea A cuestan 785 pesos y las de platea B tienen un costo de 675 pesos y las de la platea C valen 560 pesos.

Club Río Negro: 2 x 1 en entradas.