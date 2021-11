Sin la oposición, el oficialismo dio dictamen favorable a 116 decretos de Fernández

Nota Actualizada 13hs- Con la ausencia de Juntos por el Cambio y gracias a los votos del Frente de Todos, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo dio dictamen favorable este jueves a 116 Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el presidente Alberto Fernández desde que asumió en diciembre de 2019, que serán convalidados en la próxima sesión de la Cámara alta, donde el oficialismo tiene mayoría.



En la reunión hubo diferencias que parecen insalvables. La oposición denunció un atropello institucional por el tratamiento de 116 DNU en una sola mañana. El oficialismo dijo que esa aseveración era “mentirosa” porque “se ha trabajado mucho” en el análisis constitucional de los DNU que fue firmando el Presidente, principalmente para gestionar la pandemia.



“Hubo un control ágil y transparente de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Estuvimos debatiendo muchísimo, lo hicimos con compromiso y energía, de cara a la ciudadanía, porque somos representantes del pueblo”, expresó el diputado Marcos Cleri, presidente de la Comisión al cerrar la reunión, tras la firma del dictamen.

“Gravedad institucional”



La reunión comenzó con la presencia de Juntos por el Cambio, pero sus representantes se retiraron tras expresar duras críticas y cuestionamientos por las formas con la que el Frente de Todo buscó convalidar los decretos de Fernández. Media hora antes hubo una conferencia de prensa en la que el sector opositor expuso sus cuestionamientos.



En esa conferencia, Mario Negri, presidente del bloque UCR en Diputados, dijo que lo que buscaba hacer el Frente de Todos era “sacarle la última gota de jugo a la mayoría automática que tenían en el Senado desde hace 38 años”.



“Metieron todos los decretos de necesidad y urgencia en una misma bolsa y ahora en unos minutos quieren aprobarlos los 116 que se acumularon un saque en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Esto es grosero. En esa cantidad de DNU, están modificaciones de la ley de migraciones a la movilidad jubilatoria que hizo que los jubilados paguen el ajuste. Esto es de una gran gravedad institucional que indica que el Gobierno ha perdido las elecciones, por eso procura sacar antes del 10 de diciembre cuando perderá la mayoría en el Senado”, dijo Negri.



Luego de la conferencia de prensa, los miembros de la Bicameral ingresaron a la reunión. El aval a los DNU nunca estuvo en peligro porque el oficialismo tiene quórum propio en esta bicameral. Por eso, los representantes del Frente de Todos pudieron dictaminar en soledad en una reunión que duró poco más de dos horas.



El oficialismo tiene mayoría en el Senado así que la convalidación definitiva de los DNU está descontada. No está confirmado, pero versiones extraoficiales indican que esto podría tratarse en una sesión la semana próxima.

El diputado Pablo Tonelli (PRO) expuso en la reunión la posición de Juntos por el Cambio. “Nos parece que no es correcto, que no se ajusta a la legislación vigente, tratar 116 decretos en una sola reunión. Esto está muy lejos de respetar las normas de la Constitución Nacional”, dijo.



El chubutense Gustavo Menna, de la UCR, consideró que el hecho de que sean 116 los DNU de contenido legislativo “es una desmesura, es de una exorbitancia tal que habla a las claras que en estos casi dos años de gestión de Fernández, se ha gobernado por decreto. El Poder Legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada”.

“No hay precedente desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos últimos dos años y esto es consecuencia directa de los DNU que se van a convalidar hoy”, expresó Menna.



Y se refirió especialmente a los DNU con los que se restringieron las libertades “de un modo ilegal y abusivo” durante la cuarentena, que tuvo consecuencias directas sobre la población, incluso con el ejercicio de la violencia institucional.

“La secretaría de Derechos Humanos de la Nación reportó que se recibieron 531 denuncias de abusos policiales entre fines de marzo y principios de agosto de 2020, que incluyen 25 muertes, o sea violencia institucional generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU”, se quejó Menna.



En ese sentido, señaló que la “gravedad fue tal” que la Argentina tuvo que comunicar a la secretaría general de las Naciones Unidas la suspensión de derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos hasta el 31 de diciembre de este año.

El Gobierno “tuvo que hacer uso de esa prerrogativa que le da el artículo 4.3 del Pacto. Es decir, hoy estamos afuera de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, lamentó el diputado chubutense.



A terminar Menna, los diputados Tonelli y Luis Petri (UCR) se levantaron para retirase de la reunión, pero Cleri les pidió que sean “respetuosos” y escucharan a la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), quien tenía la palabra a continuación. Los legisladores volvieron a sentarse y escucharon.

La respuesta del oficialismo



Fernández Sagasti les pidió que no se hagan los “desmemoriados” sobre la institucionalidad, porque el ex presidente Mauricio Macri firmó el DNU 27/2018, con el que derogó 19 leyes y se modificó alrededor de 150 leyes, con “la excusa de desburocratizar” el Estado.



La senadora mendocina le pidió a Juntos por el Cambio que no se recueste por la “pretendida institucionalidad” que el macrismo no respetó cuando fue Gobierno entre 2015 y 2019, según expresó mirando a los legisladores opositores

“Venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación que está viviendo la Argentina es excepcional…”, cuestionó Fernández Sagasti. Su discurso fue luego apoyado por Cleri, y por los senadores Daniel Lovera y María Teresa González, del oficialismo.



“Cuando ustedes fueron gobierno y no había pandemia, con el decreto 27/18 se cargaron 19 leyes y modificaron casi 150 leyes. Entonces les pido criterio y memoria acabada de todo lo que ha sido la institucionalidad de la Argentina”, insistió Fernández Sagasti.



Al terminar la senadora mendocina, los legisladores de Juntos por el Cambio se levantaron y se retiraron de la Comisión.

Pablo Yedlin, diputado del Frente de Todos, defendió los DNU que definieron los procesos de aislamiento y distanciamiento durante la pandemia de Covid-19 en 2020 porque estos fueron “correctos” en pos de ir frenando la escalada de contagios cuando no había vacunas disponibles.



“Lo que no estamos haciendo hoy es legislar por DNU. Lo que estamos poniendo es dictamen positivo a medidas que tuvimos que tomar de emergencia. Y si en algún momento, algún profesor de derecho constitucional tuviera que elegir un período histórico en el que más justificado estuvieran los DNU, no tengo duda que elegirá la pandemia”, indicó.

A su turno, la diputada entrerriana Carolina Gaillard dijo que es “muy importante” declarar la validez de estos 116 DNU. “En honor y por respeto a la sociedad y después de los 2 años de pandemia, necesitamos una oposición que debata porque eso es la institucionalidad”, expresó.



Y cerró Fernández Sagasti: “Estamos de acuerdo con el fondo de cada uno de los DNU porque todos tienen que ver con nuestra plataforma ideológica que es la ampliación de derechos y la generación del empleo”.

Corresponsalía Buenos Aires

Corresponsalía Buenos Aires