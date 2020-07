El Parque Lanín guarda un tesoro de flora único en el mundo

Arachnites no tiene clorofila.Se alimenta de materia orgánica.

El Parque Nacional Lanín además de tener lugares de belleza natural de fama mundial, es un sitio rico en flora y fauna. Allí vive gran cantidad de especies, entre ellas, algunas con características muy particulares por la adaptación que tuvieron al ambiente Altoandino en el que se encuentran.



Una es la flor de la araña (Arachnitis uniflora), una planta que no tiene clorofila (por eso no tiene el color verde típico) y por lo tanto no hace la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas producen sustancias orgánicas y que es vital para la nutrición. “La flor de la araña obtiene su alimento de materia orgánica en descomposición y generalmente vive asociada a un hongo”, explicó la ingeniera agrónoma, María Rosa Contreras, del departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín.



Se la encuentran de a dos o tres, pero no en grandes cantidades.Su nombre es por la forma y el color de su flor. “Es una planta muy pequeña. Puede llegar a los 20 centímetros.En general está tapada por una hojarasca. Suele camuflarse bastante”, describió Contreras.



La profesional explicó que pertenece a una familia de la cual hay solo tres especies en el mundo. Una es la que se encuentra en los bosques andinos patagónicos.



El dato 48 especies en total, son denominadas por el parque como Especies de Flora de Valor Especial.

La investigadora apuntó que se la puede ver en lugares sombríos o cerrados donde hay materia orgánica en descomposición. También se la encuentra cerca de corrales de animales.



El clima del lugar generó también adaptaciones de plantas a las condiciones hostiles que hay gran parte del año. Es lo que se puede ver en la yareta o leño de piedra, que en muchos casos toma el aspecto de una gran “roca verde”.



María Rosas Contreras expuso que tiene forma de cojín o matas hemisféricas, o de carpetas leñosas aplastadas contra el suelo. “Esto les permite funcionar como trampas de humedad, de materia orgánica y de calor además de minimizar el efecto del viento y el roce de la arena”, comunicó. Dijo que busca “mantener una especie de microclima” y de hecho “dentro de ellas suelen crecer otras plantas que la usan como protectora”.



La que comúnmente se encuentra es la Azorella monantha. Puede encontrarse en la estepa y hasta los 3.000 msnm aproximadamente.

Otra particularidad es que tiene un crecimiento muy lento y son en general muy longevas. “Hay registros de crecimiento entre 1,8 y 6 mm por año y una edad estimada en 3000 años. Ese es el individuo más antiguo que hasta ahora se ha registrado”, continúo.



Una tercera especie rara es la viola coronifera, una hierba perenne que solo se la encuentra en las montañas de Neuquén.

La Viola coronífera está clasificada como una especie de Valor Especial del Parque Nacional Lanín. (Ver recuadro)

“La viola coronífera cuando está en flor es impresionante porque sobresale en ese ambiente. Tiene un color naranja o rojo intenso”. María Rosa Contreras integra el equipo del Parque Nacional Lanín.

Un rol clave para el ecosistema

María Rosa Contreras explicó que hay 48 especies de flora de valor especial dentro del parque. Son aquellas que resultan de particular importancia por cumplir con ciertas características.

Explicó que se las cataloga de esta manera por algunos criterios. Puede ser por cumplir un rol ecológico clave para el ecosistema o ser valoradas en forma particular por culturas indígenas, ya sea por su uso alimenticio, medicinal y/o espiritual, como el pewen. Otras porque solo pueden crecer en ambientes que ocupan escasa superficie dentro del Área Protegida, el caso del maniu. O ser plantas cuya especie, es la única representante de una familia o un género dentro del parque, como el Taique.

La integrante del departamento de conservación, resaltó que “el ambiente Altoandino, se consideró dentro de la gestión del parque como “prioritario en conservar”.

Marcó que una de las características del ambiente altoandino, “es que funciona como pequeñas islas”. “Hay islas de vegetación en las cumbres de la montaña. Hay especies que vos las vez en una montaña, pero en la montaña del frente no está. La viola coronífera, por ejemplo, está solo en dos montañas”, especificó.