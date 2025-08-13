Cómo hacer un rico y aromático budín de limón

Lista de Ingredientes
huevos: 2
harina leudante: 300 gr
jugo de limón: 80 ml
ralladura de limón: 2 unidades
leche: 50 ml
aceite: 80 ml
azúcar: 100 gr
vinagre de alcohol: 1 cdita.
cúrcuma (opcional, para darle un tono más amarillo): 1 cdita.
Preparación
Combinar la leche con el vinagre y dejar reposar 10-15 minutos hasta que tome un aspecto de leche cortada.
En otro recipiente batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezclar blanquecina. Agregar el aceite, la ralladura y volver a batir. Sumar la leche e ir agregando de a poco la harina previamente tamizada.
Incorporar el jugo de limón y la cucharadita de cúrcuma e integrar bien (sin mezclar fuerte). Colocar en budinera aceitada y enharinada y cocinar en horno precalentado a 180° de 40 a 45 minutos o hasta que introduzcan un palito en el medio y salga seco (vayan controlando así no se les pasa y queda seco).
* Opcional glaseado: combinar azúcar impalpable con jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa (si te queda muy líquida agregarle más azúcar) y volcársela al budín cuando ya esté bien frío.
Comentarios