45 min
Cómo hacer un rico y aromático budín de limón

La receta ideal para compartir durante el desayuno o la merienda. La sugerencia es de @levartenutricion.

Redacción

Por Redacción

Cómo hacer un rico y aromático budín de limón

La receta ideal para compartir durante el desayuno o la merienda. La sugerencia es de @levartenutricion.

Lista de Ingredientes

huevos: 2

harina leudante: 300 gr

jugo de limón: 80 ml

ralladura de limón: 2 unidades

leche: 50 ml

aceite: 80 ml

azúcar: 100 gr

vinagre de alcohol: 1 cdita.

cúrcuma (opcional, para darle un tono más amarillo): 1 cdita.

Preparación

Combinar la leche con el vinagre y dejar reposar 10-15 minutos hasta que tome un aspecto de leche cortada.

En otro recipiente batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezclar blanquecina. Agregar el aceite, la ralladura y volver a batir. Sumar la leche e ir agregando de a poco la harina previamente tamizada.

Incorporar el jugo de limón y la cucharadita de cúrcuma e integrar bien (sin mezclar fuerte). Colocar en budinera aceitada y enharinada y cocinar en horno precalentado a 180° de 40 a 45 minutos o hasta que introduzcan un palito en el medio y salga seco (vayan controlando así no se les pasa y queda seco).

* Opcional glaseado: combinar azúcar impalpable con jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa (si te queda muy líquida agregarle más azúcar) y volcársela al budín cuando ya esté bien frío.


Temas

Alimentación

budines

Cómo hacer

Gastronomía

Pastelería

Repostería
Preparación

