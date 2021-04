El peso de volver a ser «la cara visible» de la pandemia en Río Negro

Iberó comentó que muchos casos positivos no comentan sus contactos estrechos en las últimas 48 horas para que estos no sean aislados. (Foto: Marcelo Ochoa)

A medida que la segunda ola de coronavirus crece, hay situaciones que se repiten, y que nos hacen acordar al comienzo de la pandemia. Así sucede, por ejemplo, con los partes diarios de Mercedes Iberó, la Secretaria de políticas públicas de Salud de Río Negro, quien sigue al frente de la pantalla para comunicar la situación epidemiológica de la provincia.





Claro está, tener semejante responsabilidad de “dar la cara” todos los días (como lo hace desde hace más de un año) tiene un peso importante.

“Mucha gente me escribe por Facebook o mail cuando tiene alguna duda. Me pasa incluso con mi familia sobre temas médicos en general, porque soy médica cirujana… pero no estoy cansada, se que muchas veces hay angustia y desesperación, y si tengo la opción de poder explicarles realmente, no me cansa. Siempre buscamos alguien que nos tranquilice, así que cuando podemos ayudar a alguien está bueno. Me desespera cuando por ahí no tengo una respuesta”, dijo ayer Iberó durante una entrevista con “En eso estamos”, el prograna que emite RN Radio, de 9 a 12.

¿Qué le sucede al terminar de dar un parte negativo? ¿Cómo se sale de ese estado, de tener que comunicar una mala noticia? “Eso no me genera algo malo, porque lo que estoy leyendo es un informe. La verdad es que a veces me enojo cuando me entero de cosas que van pasando y no pudimos llegar. Hubo una fiesta y se contagiaron 100 personas por ejemplo, y sentís que no pudiste llegar. El año pasado nos reunimos con el grupo de epidemiología con un sociólogo y alguien de salud mental para que nos explicara por qué la gente, viendo los fallecidos y los casos graves, no hacía caso. Y ahí nos explicaban que hay una negación típica de las personas. El parte justamente es un momento más del trabajo, pero estoy todo el día hablando con directores para pensar estrategias e ideas para frenar los contagios”, comentó Iberó.

Respecto a lo que se viene en la región, la secretaria explicó que “si seguimos la tendencia del país vamos a tener una segunda ola grande, con mucha ocupación de camas. Es lo que estamos viendo en Buenos Aires, en las provincias del norte y en los países que nos rodean. Quizás tengamos la suerte de que aprendimos mucho, que nos aislamos, que usamos barbijo, nos distanciamos y en ese caso no lleguemos a eso”.



Sobre la situación del personal de salud, Iberó hizo diferencias según las zonas, puesto que en algunas ciudades hubo más “descanso”.



Iberó habló también de la situación epidemiológica en la provincia en este momento, y deslizó que “llegamos a tener 5.500 activos en algún momento, y de eso estamos lejos. Tenemos un 54% de ocupación de camas de terapia, entonces todo eso no nos preocupa tanto hoy. Pero por supuesto que al tener 1.600 activos, esas personas quizás estuvieron con otras 10 o 20, entonces si no hay control o aislamiento, si la gente no se guarda, esto puede explotar rápidamente. Yo lo que digo es que nunca tuvimos un día sin activos, siempre aparecen 100 casos nuevos por ejemplo, y esos números estuvieron con contactos estrechos. El Covid no se fue nunca de la provincia”.

En tiempos de fake news y de debates constantes sobre temáticas como “la efectividad de las vacunas” (y la operación mediática que muchas veces hay detrás de eso), la funcionaria explicó que “no podemos obligar a la gente a leer o escuchar tal o cual medio. Tenemos un parte diario oficial que se sube a la página de salud, damos informes semanalmente en vivo… Pasa hasta a nivel nacional. A veces en todos los canales nacionales hablan de la situación en Buenos Aires, que no es lo que nos pasa a nosotros hoy. Prendés la televisión y es tremendo. Eso nos puede llegar, no digo que estemos lejos, puede pasar incluso la semana que viene; pero no es nuestra realidad hoy”.

Al mismo tiempo, sobre la polémica por la diferencia de las vacunas chinas, aseguró que “seguimos basándonos en los lineamientos científicos que hay y que son diferentes a los que publican algunos diarios. Nación no va a dar una primera dosis de algo que no tiene cobertura. Por lo que sé ningún caso en terapia intensiva son de personas vacunadas. La vacuna no hace que no me contagie, pero logra que no termine en terapia o fallecido”.





Al hablar sobre la situación del personal de salud de cara a la segunda ola, Iberó aseguró que “hay diferentes situaciones. Tenemos lugares como Bariloche donde nunca frenó y quizás no todos pudieron tomarse vacaciones, y otras ciudades donde bajó mucho y pudieron descansar… Creo que lo bueno de esto es que hay muchas cosas que se aprendieron entonces es diferente lo que puede venir”. Respecto a la expectativa de cuánto se pueda llegar a necesitar el sistema de salud, la secretaria expresó “que bueno sería que no lleguemos a colapsarlo por haber aprendido”.

Para el cierre, Iberó le pidió a la población que “si son contacto estrecho, si son sintomáticos, por favor quédense 10 días en su casa. Muchos no lo cuentan, no se hisopan y andan por la calle esparciendo el virus”.