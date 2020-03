El petróleo cae a valores de 2002 y sigue inestable

La industria petrolera mundial todavía no termina de digerir lo que fue la estrepitosa caída que tuvo el precio del barril y, no solo hace dos semanas que no recupera la estabilidad, sino que la tendencia sigue a la baja volviendo a valores históricos.

Ayer volvió a ser una jornada negra para las cotizaciones internacionales, el precio de los futuros del Brent para mayo volvió a caer y tocó los 24,88 dólares lo que significa el valor más bajo desde 2002 y no parece lograr hacer pie.

Si se compara el precio actual del Brent con el que se registró en el último día hábil antes de que el efecto del coronavirus y las medidas de Arabia Saudita se conjuguen, se trata de un desplome del 45,36%, casi la mitad de su valor en menos de dos semanas.

La situación para el West Texas Intermediate (WTI) es similar, y es que ayer bajó a US$ 20,83, el valor más bajo desde 1999. En el mismo período que el barril de referencia para Europa, el norteamericano se desplomó un 49.93%.

El comportamiento del commodity levantó las alarmas en Wall Street que ahora proyecta que la guerra de precios seguirá y proyectan que para el segundo semestre el Brent cotizará en torno a los 25 dólares. Además, estiman que para la segunda mitad del año Arabia Saudita y Rusia tendrán cubierto el mercado petrolero con crudo barato.

Si bien aún no hay un dato preciso, se calcula que la demanda mundial de crudo cayó en 8 millones de barriles por día.

Como primera medida, las petroleras de todo el mundo reajustaron sus planes de inversión y recortaron principalmente el área de exploración y producción. Solo harán inversiones dónde tengan una taza de retorno asegurada.

Incluso la petrolera estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco, recortó su CaPex por la caída en los precios. En 2019 aseguraron que iban a invertir entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, pero anunciaron que será entre US$ 25.000 y 30.000 millones.