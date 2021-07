El presupuesto 2021 de Roca sube un 18% y la oposición suma reclamos por el balance

El presupuesto originalmente planificado y aprobado por el Concejo Deliberante para el ejercicio 2021 era exactamente de 2.089.155.702 pesos. En la última sesión ordinaria, el bloque oficialista del Frente de Todos solicitó modificar esa ordenanza N° 4927 para habilitar algunos cambios, entre ellos nuevas partidas que se incorporan para nuevas demandas y/o variaciones en los costos establecidos.

Esta propuesta fue aprobada por mayoría en el recinto el martes pasado, pero con varios debates cruzados. Finalmente tuvo la negativa del bloque de Juntos Somos Río Negro.

Según un informe que LA COMUNA solicitó a la Secretaría de Hacienda del Municipio liderada por el contador Pablo Rolo; a rasgos generales esta modificación de la planificación financiera consiste en un incremento de presupuesto del 18,6% respecto a la previsión inicial. Es decir, se sumarán 388.410.000 pesos a lo planeado originalmente para el año en curso.

Los fondos que se suman provendrán de varias fuentes de ingresos que se proyectan “superiores a lo presupuestado inicialmente” , entre ellas la más importante, es “otros ingresos de jurisdicción”, por la que ingresarán 135 millones de pesos. Es la categoría que contempla Estacionamiento medido, alquiler de propiedad municipal, recargos y actualizaciones de tasas, intereses ganados, rentas bonos, reintegros ART e ingresos transporte público pasajeros.

Otra gran fuente de ingresos que aumenta proviene de la “coparticipación municipal” que significan 95 millones y las tasas municipales que suman 80 millones de pesos. En cuarto lugar, se posiciona el “excedente financiero del ejercicio anterior” que son 46,4 millones de pesos, según el informe de Hacienda. En quinto lugar, ingresan 14 millones a este ejercicio 2021 por “derechos municipales”, es decir, derechos de cementerio, permisos de construcción, vendedores ambulantes, espectáculos públicos, publicidad, carnet de conducir y otros derechos especiales.

Por último, y uno de los puntos que generó polémica por parte del sector de JSRN fue el de los ingresos por multas, que ascienden a 13 millones que se incorporan a este presupuesto.

Según la letra de la ordenanza, estos 388 millones de ingresos totales irán destinados a gastos del rubro personal en 143 millones, en el rubro consumo en 20 millones, a incrementar el presupuesto de gastos en servicios en 30 millones, en transferencias en 40 millones, en financiamiento en 35 millones y en trabajos públicos en 120,4 millones.

Uno de los principales argumentos para modificar el plan fue la variación en los precios de insumos y tarifas en los rubros “Consumo” y “Servicios”.

En este sentido, LA COMUNA consultó a Rolo si hubo gastos imprevistos en lo que va del año, a lo que respondió que no. “No hubo gastos que no tuvieran contemplados o planificados. Si es cierto, que algunos insumos han tenido una variación considerable en el transcurso de este año. Tal es el caso de combustibles, cubiertas, repuestos, insumos para protección del personal por covid”, dijo. Por otro lado, “hay actividades que son inflexibles (…) y que, la variación en los precios en los insumos intervinientes tiene un gran impacto tanto en lo presupuestario como en lo financiero. Tal es el caso de la recolección de residuos, mantenimiento de espacios verdes y los operativos conjuntos de limpieza en los barrios”, explicó.

Es habitual que se realice un pedido de modificación de la ordenanza presupuestaria, ya que las planificaciones siempre se hacen con varios meses de antelación, en septiembre.

La particularidad de este año es que se hizo más de un mes antes que lo que fue en el ejercicio 2020, el 23 de julio.

La oposición presentó su postura en este sentido, afirmando que hay falta de “previsibilidad”, además de que no se dieron los tiempos necesarios para el análisis de la modificación, según argumentó el edil Gustavo Maida.

Salarios 143 millones de pesos de estos nuevos ingresos irán destinados a gastos del rubro personal

Se ejecutó un 54%: ¿En qué se gastó más?

Hasta el 30 de junio, el primer semestre del año, en Roca se ejecutó un 54,73% del presupuesto inicialmente planificado, superior a dos mil millones de pesos.

Rolo aseguró que en lo que va del año, las mayores erogaciones -detrayendo la partida para el personal municipal- fue la inversión destinada a obra pública, en segundo lugar las ayudas sociales, en tercer lugar los subsidios a merenderos y en cuarto puesto en orden de gasto, los insumos y vestuario para personal (alcohol, barbijos, overoles descartables, guantes, entre otros).

Balance 2020: “Ocultaron información”, denunció la oposición

“Sumaron lo que no debían, y ocultaron información”, fue la lectura del bloque de Juntos Somos Río Negro en el debate sobre el balance municipal 2020 que se debatió el martes pasado, en sesión extraordinaria.

“Este balance parece una obra del plano esotérico”, disparó el concejal Gabriel Arto. El jefe de la bancada opositora, Gustavo Maida, reforzó asegurando que “el sistema informático del municipio tiene fallas y es vulnerable”.

Cuestionaron la rendición de cuentas que hizo la intendenta Soria, tomando como base el dictamen negativo que hizo Jorge Benítez, representante opositor en el Tribunal de Cuentas.

Compra de pinturas, insumos, cubiertas, fueron imputados erróneamente al ejercicio 2020, y también obras” Sergio Benitez Vocal de Tribunal de Cuentas

Benítez advirtió que el municipio no tiene superávit, sino déficit, y que hay un” ocultamiento sistemático de información”. “A pesar de distintos reclamos realizados, no se ha actualizado el sistema (…), ni tampoco han sido giradas en formato papel para su toma de conocimiento y control”, dijo. Además, postuló que no solo hay fallas de sistema, también “actos deliberados”.

En cuanto al resultado financiero, aclaró que “han tomado excedentes de ejercicios anteriores, como ingresos, y eso no corresponde”, y afirmó que -contrariamente al superávit anunciado por el Poder Ejecutivo local-, “hay déficit financiero”, que es de 107 millones según el dictamen de Benítez. Dijo que se habrían “traspasado” unos 155 millones que eran excedentes acumulados de años anteriores, como recursos del año 2020.