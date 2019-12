El refugiado

Mar del Plata

Respeto el derecho de Felipe Solá, flamante ministro de Relaciones Exteriores, de dar asilo a un refugiado político extranjero si considera que la vida de éste está en peligro, sean las razones del gobierno puramente humanitarias o de neto corte ideológico, y aunque tal decisión ponga al país en clara desventaja en futuras negociaciones internacionales.

Pero considero, sin embargo, que dicho refugiado debe respetar a cambio al país que lo cobija no intentando utilizar el suelo de nuestra patria protectora como centro de operaciones de una campaña en proscripción o para hacer desafiantes declaraciones políticas: no pudo hacerlo Perón en la España franquista, y no puede hacerlo Evo Morales en la Argentina cristinista.

De otro modo, sería un insulto a la gran mayoría que no consideramos a Evo persona grata dado su autorreconocido fraude electoral.

Leonardo Peusner

DNI 571.871