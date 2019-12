La coparticipación por regalías hidrocarburíferas en Río Negro volvió a caer en octubre por segundo mes consecutivo. La baja, que comenzó en septiembre, coincide con el congelamiento del precio de los combustibles y la fijación de un precio de dólar paralelo.



Si bien la caída representa un porcentaje muy pequeño, apenas del 5 por ciento, comparado con agosto trepa al 13 por ciento. En los próximos días el área de Economía, que sigue a cargo de AgustínDomingo, dará a conocer los datos de noviembre y se estima que seguirá en baja.



En contrapartida se esperan mejores réditos para diciembre porque el fin del decreto, a mediados de noviembre, que deja el precio del barril al precio internacional durante todo el mes, salvo que el nuevo gobierno tome medidas en el sector antes de fin de año.



La devaluación de agosto, tras las PASOpresidenciales, sirvió de resorte al decreto 566 que impulsó horas más tarde, el expresidente Mauricio Macri.

La regalías se facturan en dólares, por lo que el impacto no se sintió tanto en la provincia. La actividad no convencional no se vio tan afectada como ocurrió con el no convencional en Vaca Muerta. Hubo mayor impacto en la extracción de gas donde Río Negro tiene su principal producción en Estación Fernández Oro, en Allen. Ese yacimiento es operado por YPF.



En octubre, el gobierno repartió entre los 39 municipios 55.2 millones de pesos, dos millones menos que en septiembre y ocho menos que agosto.

Si bien el gobierno saliente fijó un precio, las continuas devaluaciones que sufrió la moneda nacional favoreció a la renta petrolera y evitó que la crisis en el sector convencional se agrave.

En números 55,2 millones de pesos fue lo que repartió en octubre el gobierno provincial entre los 39 municipios de Río Negro. 489,9 millones de pesos es lo que se coparticipó entre enero y octubre de este año.

Catriel es la ciudad rionegrina más favorecida en este reparto. La localidad del oeste acumula 102 millones de pesos, un promedio de 10 millones mensuales. Catriel es uno de los nueve municipios que forman parte de los productores y que reciben un extra en la coparticipación, además es el más beneficiado entre los municipios con producción hidrocarburífera.



Detrás sigue Roca, otro municipio productor –aunque no tenga pozos activos– , con 52 millones y en tercer lugar Bariloche con 50 millones.

La ciudad cordillerana no conforma la mesa chica, pero uno de los indicadores para definir la distribución es la densidad demográfica y en ese aspecto es la ciudad más grande. En cuarto lugar está Allen con 41 millones de pesos entre enero y octubre.

El DNU 566 no privó a Río Negro de tener un importante crecimiento interanual en la recaudación. Entre enero y octubre de 2019 se repartieron 489 millones de pesos, un 36% por encima de lo que se repartió en el mismo período del año pasado.



El mejor mes del año fue agosto, que coincidió con el inicio del decreto pero también con la devaluación más importante del año. Ese mes distribuyeron $63 millones.

A pesar del congelamiento se cumpliría con la proyección provincial

Pese al impacto que generó en la recaudación el DNU 566, el gobierno rionegrino estaría muy cerca de la proyección de ingresos por regalías hidrocarburíferas. En el presupuesto 2019 el área de Economía estimó un ingreso total de 6.200 millones de pesos con un dólar a 60 pesos.



Si bien el costo internacional del barril de petróleo, que se liberó el 15 de noviembre pasado, está apenas por encima de los 50 pesos, la proyección promedio cerraría en unos 6300 millones de pesos para todo el año.



De concretarse esta cifra superará en un 28,6 por ciento lo recaudado en 2018 que fue de 4.897 millones de pesos. En relación con 2017 el crecimiento sería de un 176%. Ese año ingresó por concepto de regalías 2.300 millones de pesos.



Dato 6.200 millones de pesos es la proyección que planificó el gobierno provincial en el presupuesto 2019.

Para entender este crecimiento hay que tener en cuenta las devaluaciones que tuvo la moneda nacional con respecto a la norteamericana.



A pesar de ello, fuentes del área de Economía indicaron que “no es una buena noticia” porque la principal variable fue la devaluación pero que tiene un impacto en todos los sectores de la provincia, entre ellos el salarial.

A principios de 2020 se hará un balance del impacto del congelamiento en Río Negro.