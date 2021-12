El reservorio de agua para fabricar nieve en Catedral pasará por audiencia pública

El reservorio de agua que se proyecta construir en el cerro Catedral para el nuevo sistema de fabricación de nieve técnica deberá contar con un estudio ambiental y una audiencia pública, previo a su aprobación, según confirmó el intendente Gustavo Gennuso.

El jefe comunal se refirió a la cuestión ambiental del plan de modernización del cerro Catedral en la interpelación que realizaron los concejales ante quienes expresó que el tema de la provisión del agua le “preocupa” y por eso se realizan estudios y controles en ese punto del proyecto.

Catedral Alta Patagonia, la concesionaria del cerro, en su Máster Plan preveía realizar el reservorio el primer año de inversión. Pero se registran demoras. La idea de la empresa es tener el nuevo sistema operativo, que llevará de 4 a 11 hectáreas el área innivada, en la temporada de 2023.

“Del lado de la empresa siempre van a encontrar quejas diciendo que le trabamos todo porque estamos siendo muy exhaustivos en eso”, dijo Gennuso al responder a la consulta de la concejal Julieta Wallace (Frente de Todos) quien le pidió precisiones del cuidado ambiental ante la proyección del intendente de un video tomado en su viaje a Europa con un referente de la empresa que Capsa contrató para la construcción del sistema de agua para la fabricación de nieve técnica.

Según pudo conocer RÍO NEGRO, el reservorio que prevé la empresa estará ubicado a unos 1.400 metros sobre el nivel del mar, en la ladera Norte, de manera posterior a la pista 1.200. La toma de agua se realizará del arroyo Cascada en un sector debajo de la toma de agua que sirve para el abastecimiento de Villa Catedral.

El reservorio, que será similar a una “pileta” conservará agua con una capacidad de 110.000 metros cúbicos, es decir 110 millones de litros de agua. Estará ubicado en una superficie de 2 hectáreas.

La empresa asegura que el proceso de fabricación de nieve técnica no utiliza químicos, solo agua y gas comprimido, por eso el agua puede ser reutilizada. Para la activación de los cañones de nieve se deben tener condiciones especiales de humedad y temperatura. Los registros de Capsa indican que llegan entre 100 y 150 horas de frío en invierno para fabricar.

Gennuso dijo ante los concejales que para abordar el sistema de agua que requiere la fabricación de nieve técnica, para el proyecto de llevar ese servicio a 11 hectáreas de la montaña, el municipio contrató profesionales especializados en la materia para realizar la fiscalización y control del proyecto. Incluso aseguró que se realizaron varias objeciones y pedidos de cambios del plan original de la empresa.

El reservorio de agua que se proyecta en catedral tendrá capacidad de 110.000 m3. Imagen ilustrativa

“Las cosas van lento, en particular el reservorio que va a llevar una audiencia pública. No es un tema sencillo, a nosotros también nos preocupa, sabemos que es necesario, pero decir que sea necesario no es que sea inmediato, lo venimos trabajando con muchísima responsabilidad, incluso haciendo cambios muy fuertes en el planteamiento inicial”, afirmó en su intervención en el Concejo Deliberante.

Gennuso explicó que en su viaje a Europa fue a conocer un reservorio que construyó la empresa de ingeniería Proalpe, una firma con sede en Madonna de Campiglio, en Italia, que fue contratada por Catedral Alta Patagonia para replicar ese modelo en Bariloche.

En paralelo a la inversión en el cerro que realizará la empresa concesionaria como parte del contrato que se firmó en esta gestión, sobrevoló el tema de la falta de agua en los barrios.

“Usted mismo habló de la escasez de agua que hay en la ciudad y de repente vamos a construir un resevorio para realizar nieve técnica que va a consumir agua, entonces ahí hay una contradicción de los modelos de desarrollo”, señaló la concejal Wallace.

En este sentido el intendente respondió: “Quizás es cierto que hay sequía (…) agua tenemos porque tenemos fuentes de agua muy importante, quizás hay escasez de lluvia, pero el tema del agua no es nuestro gran problema, nuestro problema es distribuir el agua, tenemos el problema en los barrios porque no alcanzamos a llevarla”, afirmó.

En las últimas semanas en Bariloche se acrecentaron los reclamos por el falta de agua potable, especialmente en los barrios de la zona sur. El gobierno provincial anunció un proyecto de captación de agua del lago Gutiérrez que mejoraría el servicio, pero esa iniciativa todavía no tienen financiamiento garantizado y recién semanas atrás fue presentado a Nación.