El riocoloradense Ignacio Malcorra no seguirá en Pumas de México

El mediocampista de Río Colorado Ignacio Malcorra no continuará en Pumas de México, tras no llegar a un acuerdo por la renovación del contrato, señaló hoy la prensa mexicana.

El club anunció la baja del argentino, de 32 años y que estaba en la institución desde 2018, en la cuenta oficial en la red social Twitter colocando la foto del jugador con una frase que indica: "¡Gracias por tu entrega y profesionalismo, Nacho!.

Malcorra, nacido en Río Colorado, hizo inferiores en Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, luego pasó a Aldosivi y más tarde recaló en Unión totalizando 154 partidos en la Argentina entre 2008 y 2016, en los que anotó 37 goles.

De esta manera, Pumas se queda sin tres veteranos en el plantel ya que además de Malcorra fueron dados de baja Pablo Barrera (32 años) y David Cabrera (30) para el Apertura 2020.

En Pumas también juegan los argentinos Juan Dineno (ex Racing y Temperley), Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors), Fabio Alvarez (ex Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán) y Juan Iturbe (ex River, nacionalizado paraguayo).