El STJ rechazó un recurso de la exjueza Fontela y la destitución sigue firme

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió declarar inadmisible una presentación que la exjueza de El Bolsón Erika Fontela había hecho para “obtener la suspensión de los plazos para interponer los recursos que entiende pendientes contra el acto de destitución” en su contra que dictó el Consejo de la Magistratura.

En consecuencia, sigue firme la sentencia que el Consejo de la Magistratura dictó por mayoría el 16 de marzo pasado, cuando destituyó por 6 votos contra 2 a Fontela del cargo de jueza por mal desempeño en la función y graves desarreglos de conducta. Además, se le impuso una inhabilitación por 5 años para ocupar otro cargo judicial.

La exmagistrada había sido designada en marzo de 2015 al frente del Juzgado de Familia, Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones 11 de EI Bolsón. Aunque estaba suspendida desde mayo de 2019.

Fuentes judiciales informaron días atrás que Fontela no había presentado ningún recurso contra esa sentencia ante el Consejo y aseguraron que habían vencido los plazos. En consecuencia, quedó firme. Pero faltaba resolver el planteo que la exjueza había interpuesto, con el patrocinio del abogado Rodolfo Rodrigo, ante el STJ.

Según el fallo, que el máximo tribunal de justicia de la provincia dictó días atrás, Fontela había peticionado el 5 de abril pasado una medida autosatisfactiva dirigida a obtener la suspensión de los plazos para interponer los recursos contra la sentencia del Consejo de la Magistratura.

Señaló en la presentación que su pretensión obedecía a que había formulado una denuncia por falso testimonio contra cuatro de los testigos en los que se habría fundado la sentencia que la destituyó. Planteó que de resultar los testigos denunciados condenados la sentencia del Consejo devendría nula.

Indicó, respecto de la urgencia, “que el plazo de los recursos sigue su marcha, lo cual supone que cada día que pasa se reduce el tiempo para fundarlos y que, una vez vencido, caduca su derecho”. Alegó que en caso de que no hiciera lugar a su petición “se pierde el derecho a recurrir y que no hay otro remedio para su salvaguarda si no se otorga la presente medida, lo que conlleva un perjuicio constitucional de tutela judicial efectiva”.

El procurador Jorge Crespo se excusó de intervenir porque justamente fue el impulsor de la denuncia contra Fontela en el Concejo de la Magistratura. Por eso, lo subrogó el fiscal general Fabricio Brogna López, quien dictaminó que la presentación efectuada por Fontela no era de competencia del STJ, “debiendo remitirse al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche que corresponda.

Los jueces del STJ Enrique Mansilla y Sergio Barotto y la jueza Adriana Zaratiegui plantearon en el fallo -al que RÍO NEGRO accedió- que salvo una “grosera violación de las reglas de funcionamiento por arbitrariedad o incongruencia, el Consejo (de la Magistratura) es soberano y único juez de sus actos y sus decisiones son irrecurribles”.

Citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del STJ. “La misma Corte tiene dicho que quien pretenda el ejercicio del escrutinio de un proceso de enjuiciamiento de magistrados deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, destacaron los jueces del STJ.

“En definitiva, el proceso de juzgamiento y remoción de magistrados tiene una regulación propia, acorde con su naturaleza institucional, en razón de la cual la oportunidad de la excepcional potestad recursiva en los supuestos que ha sido habilitada por el máximo Tribunal de la Nación, no puede ser alterada o modificada, menos aún por un acto de la propia interesada, por lo que resulta inadmisible la medida peticionada por no ser una vía válida para atender la pretensión de la presentante”, concluyeron. En cambio, la jueza subrogante del STJ María Ignazi y su par Ariel Gallinger se abstuvieron.

Antecedentes

El enjuiciamiento de Fontela se hizo entre finales de febrero y el 16 de marzo pasado, cuando se dictó el veredicto. Por la destitución e inhabilitación votaron los representantes del Colegio de Abogados de Bariloche, Silvio Raúl Barriga, Claudia López y Erica Alday y los legisladores provinciales oficialistas Lucas Pica y Julia Fernández y el presidente del STJ y titular del Consejo de la Magistratura, Ricardo Apcarian. Mientras que el juez Jorge Serra y el legislador provincial del Frente de Todos Marcelo Mango votaron por aplicarle una suspensión de 60 días, sin goce de haberes.

Afirmaron en la sentencia que la causal de mal desempeño quedó configurada en la actuación de Fontela “al haber protagonizado, al menos en el periodo desde el año 2018 y comienzos del 2019, diversas conductas, comportamientos y actitudes que incluyeron trato inapropiado, hostigamiento, humillaciones, insultos, gritos y amenazas hacia funcionarias y empleadas del organismo a su cargo, con agresiones verbales y utilización de términos altamente indecorosos, tanto sobre aspectos laborales como personales y en plena jornada laboral, maltrato este reiterado y sistemático del que otros agentes fueron testigos directos, lo que derivó en un ambiente tenso y hostil que afecto la armonía, la cordialidad y la buena fe que debe existir entre una Jueza y el personal a su cargo”.