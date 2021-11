El sueño de recuperar la visión, el motor que mueve a Franco Granelli

El reconocido jugador Franco Granelli, ex futbolista de 25 de Mayo de La Pampa -entre otros clubes-, atraviesa un difícil momento: tras ser operado por un tumor cerebral, perdió la visión hace ya dos años. Sin embargo, aún mantiene las esperanzas de recuperar la vista, y por ello es el protagonista de una campaña de recaudación de fondos que circula bajo el hashtag #TodosPorFranco. Granelli pasó por los micrófonos de En Eso Estamos, por RN RADIO (FM 89.3 en Neuquén), y contó su historia.





«Todo empezó en mayo de 2019. Un día me desperté y no veía nada, así que me asusté, pero se pasó. Ya en junio, vi una mancha en un ojo, y fui al oftalmólogo, pero me dijo que era otra cuestión. Como no tengo obra social, viajé a Santa Rosa y en esos días ya no veía casi nada», comentó Franco.

Además, explicó que «a mí me operaron el 28, y con esa operación del tumor cerebral, terminé perdiendo la visión por completo. Yo hoy por fuera de eso estoy bien», resaltando el hecho de que le hayan podido remover el tumor.

«Necesito viajar a China, para recuperar al menos parcialmente la visión. El monto es grande, son entre 50 mil y 60 mil dólares. Ahí apunta la campaña», deslizó, al tiempo que contó que «ayer hablamos con mi hermano, y el contacto que nos consigue los turnos en China nos comentó que no podríamos entrar hasta fines del año que viene, por las cuestiones del coronavirus».

En relación al tratamiento, Granelli aseguró que es mediante inyección de células madre en la médula. «Desde ahí va todo al cerebro, y luego con unas pastillas, generan que las células trabajen en el cerebro y no bajen al cuerpo», explicó. Esto requiere dos viajes a China para completar todo, con un año de diferencia.



#AHORA | Franco Granelli: "La campaña comenzó en 2019, pero duró solo dos meses por la pandemia, luego se frenó todo… y el costo aumentó mucho por la suba del dólar".



📻 Estamos en https://t.co/IP2xUueZSn o FM 89.3 en Neuquén. — rionegroradio (@rionegroradio) November 24, 2021



Franco contó que «los primeros meses me costó aceptar la situación, después lo fui asimilando. Acá en mi casa ya me manejo bien, tengo una vida normal, en ese sentido estoy bien». Y en este contexto, fue clave contar con el apoyo de todos sus allegados. «El club siempre me acompañó, también mucha gente del ámbito futbolero del Valle. Lo mismo con mi familia y amigos», aseguró.

Para colaborar con Franco Granelli y la campaña #TodosPorFranco, pueden comunicarse al teléfono 2996107819. Cualquier donación sirve para tratar de cumplir el sueño de Franco y que, de alguna forma, logre recuperar la visión.

Número de cuenta del Banco Nación: 1927389285.

CBU: 0110192430019273892851.