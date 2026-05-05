Javier Milei respalda a Manuel Adorni pese a que el escándalo ya genera críticas dentro del Gobierno

La decisión del presidente Javier Milei de sostener a Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete volvió a tensar el clima puertas adentro del Gobierno nacional. Las denuncias vinculadas a presuntos pagos en efectivo por US$245.000 para refacciones en una vivienda del country Indio Cuá generaron inquietud en sectores del oficialismo y abrieron discusiones reservadas sobre el costo político del caso.

Según publicó Infobae, la declaración del contratista Matías Tobar impactó de lleno en la mesa política libertaria. El episodio reactivó cuestionamientos internos por la situación patrimonial del funcionario y por las consecuencias sobre el discurso de Javier Milei contra “la casta”.

El escándalo de Adorni ya genera tensión dentro del Gobierno

En despachos del oficialismo consideran que Adorni debería apartarse mientras avanza la explicación de su situación patrimonial. La postura atraviesa distintos sectores internos, incluso entre funcionarios que mantienen buena relación con el jefe de Gabinete.

Uno de los dirigentes que participa de las reuniones de Gabinete sostuvo: “Si me preguntás a mí, absolutamente todos los gobiernos tuvieron personas corruptas. El escarnio que hacen con Manuel no se lo hicieron a otros. Ahora, si me preguntás a mí, yo lo hubiera echado”.

Dentro del Ejecutivo también reconocen que pocos dirigentes se animan a trasladarle esa posición al Presidente. El temor a represalias y el esquema cerrado de toma de decisiones es central en el silencio interno alrededor del caso.

Una persona cercana a los hermanos Milei explicó en diálogo con Infobae: “Yo no tengo autoridad para decirle a Javier qué debería hacer en este caso tan sensible”. En el entorno presidencial aseguran que esperan que el propio mandatario abra conversaciones privadas antes de emitir opiniones internas sobre el conflicto.

Los ministros evitan cuestionar a Milei por la crisis política

Funcionarios nacionales describen reuniones con el Presidente enfocadas casi exclusivamente en gestión. Una figura del Gabinete afirmó: “¿Vos pensás que cuando un ministro va a hablar a Olivos con el Presidente se hablan de estas cosas? Se conversa de gestión o, a lo sumo, de algunas banalidades”.

Mientras tanto, Milei ratificó públicamente su respaldo a Adorni. El Presidente considera que las denuncias forman parte de una “operación” impulsada por sectores políticos, judiciales y económicos para debilitar a uno de sus funcionarios de mayor confianza.

En conversaciones reservadas, el mandatario repite que “a los testigos los compran” y que “no vamos a entregar a nadie”. La postura también es compartida por Karina Milei, quien mantiene fuerte influencia sobre las decisiones políticas en la Casa Rosada.

El respaldo presidencial volvió a quedar expuesto este martes durante una actividad en Casa Rosada junto a la organización judía B’nai B’rith. Milei también convocó al jefe de Gabinete a la reunión prevista para el viernes en el Salón Eva Perón, en medio de las repercusiones por la denuncia.

Dentro del Gobierno recuerdan que no todos los casos recientes tuvieron el mismo desenlace. El secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, dejó su cargo luego de que trascendiera que no había declarado siete propiedades en Miami y dos sociedades en Estados Unidos.

En la Casa Rosada sostienen que la situación de Adorni es distinta y remarcan que el funcionario continuará en el cargo. Sin embargo, las nuevas revelaciones volvieron a alterar la estrategia oficial de instalar una etapa de menor exposición mediática para el jefe de Gabinete.