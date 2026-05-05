Messi habló sobre su encuentro con Franco Colapinto: del elogio al consejo sobre la exposición

Lionel Messi habló por primera vez después de haber conocido a Franco Colapinto durante la visita del piloto al predio de entrenamiento del Inter Miami. Después de tomarse una foto que se volvió viral en las redes, los ídolos argentinos se reencontraron en los boxes de la Fórmula 1 antes del último Gran Premio que se corrió en Florida.

El encuentro de Leo Messi con Franco Colapinto en Miami

“La verdad es que no había tenido nunca contacto con él, sí me había regalado un casco y me hizo saber las ganas que tenía de poder conocernos algún día. Tenemos alguna gente conocida en común también. Y bueno, el otro día se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. La verdad que es un fenómeno», relató el Diez en un mano a mano con el periodista Pollo Álvarez.

Después, el capitán de la Albiceleste se animó a darle un consejo a Franco mientras su protagonismo en la F1 asciende. “Yo creo que él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto, te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo… sobre todo en los malos”, remarcó.

“Tiene que estar contenido, estar con los cercanos de él, sobre todo la familia, su círculo. Al final, es lo que te hace que salgas de los momentos difíciles, porque cuando las cosas van bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho. Lo importante es saber quién está cuando cuando las cosas van mal”, cerró Lionel sobre el piloto de Alpine.

Las palabras que le dedicó Colapinto a Messi

Luego de la histórica jornada que vivió Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami quedando en 7° lugar y con la visita de Lionel Messi en la previa de la carrera, el capitán de la Selección argentina compartió un posteo en sus redes y el piloto le respondió con emoción.

“Mi sueño hecho realidad conocerte. Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida”, respondió Colapinto en una serie de fotos que subió Messi con la frase “Familia y Fórmula 1″, en su cuenta de Instagram.

Además, el mensaje concluyó con el agradecimiento del piloto de Alpine: “Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay. Un placer enorme”, agregó.