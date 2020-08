El viejo truco

Si no aumentamos los precios, ¡no invertimos! Se ha repetido tanto la mentira, que ni siquiera intentan cubrir las formas. Total, la mentira resultará creíble por repetición. La colonización mental es tan maravillosa que el esclavo sale a pegar afiches en favor del amo.

“Suspendemos las inversiones si no cobramos más caro”, es una expresión cuya estupidez estremece, asusta. Si para invertir necesitan aumentar, es muy claro que no invertirán absolutamente nada. Están diciendo, con franqueza brutal, que los usuarios tienen que darles más dinero -de los consumidores- para que los empresarios lo usen -teóricamente- para mejorar los servicios o bienes que ofrecen. El dogma capitalista “si no gano más no invierto” ni siquiera es capitalista, porque no es el empresario capitalista el que pone el capital: son sus clientes. Es un dogma que calza en un capitalismo de Estado, que Marx llamaba comunismo, con la diferencia de que aquí el que recauda no es el Estado, sino unos cuantos particulares que medran a costilla de él.

Por supuesto que, como todos sabemos, tampoco mejoran el servicio ni los bienes que comercializan. Se guardan la mayor recaudación.

¿Y cuándo se les reclama por las inversiones? Pues, cuando algún imprudente empieza a buscar las rutas mejor mantenidas, la transmisión de datos más rápida, los servicios eléctricos que no se interrumpan, el gas que caliente de verdad.¿Qué ocurre? Sucede que le sacuden el polvo a un viejo comunicado, para explicar que no pueden invertir porque no han podido aumentar los precios.

El vivo vive del sonso, el sonso vive cada vez peor y cuando el sonso se muere…

Julián Álvarez

DNI 7.574.027



Zapala