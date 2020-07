Emergencia en la región sur: Carreras dijo que hay unas 100 familias aisladas

“No hemos logrado llegar aún a todos los pobladores”, dijo la gobernadora Arabela Carreras, en relación a la emergencia climática en la región sur que aisló a gran cantidad de pobladores y reconoció que “estamos buscando las condiciones para acercar alimentos, leña y forraje”.

“Tenemos listados que no quieren decir que sean los definitivos porque corresponden a las denuncias que estamos recibiendo, por ejemplo, de gente muy preocupada que no ha tenido contacto con sus familiares. Pero hablamos de unas 100 familias, no todas con el mismo grado de gravedad”, señaló Carreras, previamente a iniciar el viaje rumbo a Comallo.

Señaló que algunos pobladores aceptaron ser trasladados a otros lugares “más seguros” pero otros no.

La zona de Ñorquinco, Laguna Blanca y Fitamiche es la más complicada. “Hoy estamos trabajando de norte a sur y estimamos llegar a Laguna Blanca despejando el camino. Sucede que hay pobladores que viven a 40 kilómetros de distancia del paraje. Abrir esa senda ha sido dificultoso”, relató Carreras.

En su paso por Bariloche, Carreras aseguró también que ya se declaró la emergencia agropecuaria en la región sur por la muerte de animales. Informó que en este momento, los equipos intentan llegar con forraje a 91 productores de la zona de Ñorquinco.

La gobernadora reconoció que “con mucha dificultad, hemos ido despejando los caminos rurales. Hemos pedido a Vialidad que ponga todas las maquinarias a disposición. Vialidad Provincial ha tenido que reemplazar la parte de las maquinas que faltaban de Vialidad Nacional. Y esto genero cierta demora”.

Consideró que el avance “es lento porque hay más de un metro y medio de nieve en algunas zonas. A veces, un equipo demora doce horas en llegar hasta un poblador”.

Aseguró que “los distintos organismos del estado viene trabajando de una manera intensa, incansable. Si bien la coordinación se hace a través del Ministerio de Seguridad de la provincia, intervienen los municipios y las comisiones de fomento, la policía, bomberos, Salud, el Ejército y Gendarmería”.

También se sumaron grupos de voluntarios que aportan camionetas para llegar hasta los pobladores.

“Lo que ha dificultado la llegada a los pobladores es que no se podía transitar por las rutas. Tuvimos un vuelco y esto se debe al estado de rutas. Tenemos un helicóptero del ejército pero no se puede aterrizar sobre nieve y el movimiento produce mucho polvillo de nieve cuando se aproxima al suelo”, aseguró.

Se refirió a “una ventana climática que nos permitirá trabajar por tres días en región sur, no tanto en la cordillera que continuará con nieve. Pero esto nos permite hacer intervención por aire”.