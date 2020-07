¿Quién es el jefe de patrulla de Catedral que murió?

Una de las dos personas que resultaron heridas en la avalancha de este lunes en el cerro Catedral es Mario Ruiz, jefe de los patrulleros con más de 30 años de experiencia en la montaña, que murió a pesar de los intentos de reanimación y de su traslado al sanatorio San Carlos. Más de la mitad de sus 50 años los pasó en la nieve.

Mario nació en el corazón de Bariloche, en Brown y Beschtedt. A los 18 años comenzó a trabajar en la montaña, paleando una plataforma y ahora es jefe de un equipo de patrulleros, los “guardianes” de la montaña.

"¿Qué significa la nieve?", le preguntó Río Negro el año pasado. “Es parte de mi vida, no me veo en otro lugar ni haciendo otra cosa y el día que ya no trabaje acá va a ser muy duro, creo que me voy de Bariloche”, afirmó.

“El día comienza siempre igual pero no sabés cómo va a terminar”, contó en esa entrevista. Suben a la montaña antes de que amanezca, recorren todas las pistas, miden las condiciones de la nieve, los riesgos de avalancha y dan el OK para que comience el día de esquí.

Asisten a los esquiadores ante cualquier emergencia, y los evacúan si es necesario. Y cuando termina la jornada “bajamos barriendo toda la montaña por si quedó alguno perdido en alguna pista”.