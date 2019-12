Emergencia y jubilaciones

Allen

Tras 48 horas del envío al Congreso de la ley de solidaridad social, la Ctera, central que agrupa a los docentes de todo el país, emitió un comunicado donde expresa una “profunda preocupación” por la suspensión por 180 de la movilidad jubilatoria. Se vieron obligados por ser un evidente ataque a los jubilados docentes.

Allí señalan: “Queremos expresar nuestra profunda preocupación por los artículos 51 y 52 del proyecto de ley denominado ‘de solidaridad social y reactivación productiva’, en el marco de la emergencia pública”, que suspende por 180 días la actualización jubilatoria para el sector docente de las 11 cajas previsionales transferidas a Anses.” La Agrupación Nacional Docente Carlos Fuentealba viene insistiendo desde que se anunciaron las medidas en que se trataba de un ajuste encubierto, de una ley-trampa. Bajo el pretexto de la “emergencia social” pretende hacer pasar un paquete de ajuste económico arreglado con el FMI para reducir “el gasto” del Estado para pagar los futuros pagos de deuda.

De ahí que hayan subido con fervor los bonos del Estado y haya bajado el riesgo país, todas señales de lo bien que han tomado los acreedores de la deuda y el empresariado este ajuste de las jubilaciones. Sucede que la ley no va en el sentido de que los sectores que más ganan aporten a los que menos ganan, de hecho se les rebaja al 8% las retenciones al petróleo y a la minería. Entendemos que además de rechazar la ley hay que exigir que no se apruebe. Por eso es clave que la Ctera y todos los sindicatos de trabajadores llamen a la movilización en las calles. No podemos permitir que otra vez seamos los trabajadores los que paguemos la crisis que no generamos.

Aurelio Vázquez

DNI 10.558.369