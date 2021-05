Emma Watson, la actriz de «Harry Potter», tuvo que salir a aclarar su vida actual

La actriz Emma Watson, que se hizo famosa por su papel de Hermione en la saga "Harry Potter", tuvo que salir a hacer aclaraciones sobre su vida personal. Los rumores no paraban de crecer por su ausencia pública y se llegó a afirmar que dejaría su carrera porque se había comprometido con su pareja, Leo Robinton. Sin embargo, ella respondió: "son formas de crear clics".

Watson eligió las redes sociales para comunicarse con sus fans. “Si tengo noticias, prometo que las compartiré con ustedes” agregó en un segundo tweet, tratando de desalentar los rumores sobre su vida y su carrera.

Con respecto a su cotidianeidad, explicó que está "pasando la pandemia de forma tranquila, como hace la mayoría: equivocándome al hacer pan de masa madre, cuidando de mis seres queridos y haciendo todo lo posible por no propagar un virus que todavía afecta a mucha gente”.

“Les mando mucho amor, espero que estén bien y felices como se pueda en estos tiempos extraños. Y de nuevo, gracias a todos los que están trabajando duro para mantenernos sanos y salvos”, cerró la actriz.

Su publicación tuvo una rápida repercusión porque la cuenta estaba inactiva desde agosto del año pasado y era uno de los temas de mayor interés en internet.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.