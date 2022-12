La diseñadora Julieta Haag, de Plaza Huincul, protagoniza último podcast de «Emprendedores»

“Aprendí cómo crear valor en el producto, la historia, la trazabilidad, la sustentabilidad de todo el proceso. Sabía hacer zapatos pero no como agregarle valor a eso para que sea diferente. Por ahí surge nueva forma o materiales nuevos”. Esto comentó la diseñadora industrial de Plaza Huincul Julieta Haag, la protagonista del estreno de hoy del ciclo de podcast “Emprender para vivir”, de editorial “Río Negro” y auspiciado por el gobierno del Neuquén. Lo dijo a principio del año pasado y desde esa fecha a hoy su evolución es notable como emprendedora. Justamente sobre ese progreso es que hoy habla con Sofía Alicio, la mentora digital que la entrevista en este nuevo podcast.

Escuchala:

En pleno diseño.





Julieta diseña calzado desde la comarca petrolera para la región. Para sus materiales elige los colores cálidos que reproducen, de algún modo, los atardeceres, los naranjas, los violáceos y la tierra de esta parte de Neuquén. También encontramos el verde petróleo.

¿En qué momento Julieta se fascinó con esta idea de crear y fabricar calzado? Como siempre la idea no es repetir ni decir lo mismo que la entrevistada le dijo a Sofía Alicio. Sino recuperar el off de sus declaraciones: “Cuando descubrí que el zapato tenía un montón de elementos que me gustaba como coser, elegir los tacos, las plantillas, las hormas, cordones, hebillas, es decir la unión de muchas cosas, me fascinó”, contó a la periodista de “Río Negro”, Andrea Vázquez.

De sus últimas producciones.





Tras recibirse como diseñadora industrial en 2017, descubrió su pasión por los zapatos. Enseguida, comenzó a investigar dónde perfeccionarse y en las charlas que había en la Cámara de Calzados, se encontró en 2018 que en la Universidad de Palermo se presentaba la primera carrera universitaria en Diseño de Calzado.



Se anotó para cursarla, aunque desde el año pasado lo hizo de manera virtual por la pandemia. “Me faltaba la especialización y el diseño. Les cuento a mi mamá y a mi papá y me entusiasmaron para que empezara. Viajaba desde La Plata (donde vivía por entonces) tres veces a la semana a CABA”, dice.

De este viaje emprendedor, durante casi 20 minutos, habla Julieta, quien no tuvo la más mínima dificultad para compartir las claves de su negocio.



Va la invitación, entonces, a escuchar este nuevo podcast que es el cierre de esta temporada de “Emprender para vivir”. Este contenido y los anteriores pueden escucharse en Spotify como “Río Negro podcast” y en rionegro.com.ar/podcast.