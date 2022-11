Ella hace vino de garaje: escuchala en el podcast «Emprender para vivir»

Te va a gustar escuchar a Rosana Jurio en el podcast estreno de hoy, de “Emprender para vivir”, que conduce Sofia Alicio con producción de “Río Negro” y que tiene el auspicio del gobierno de la provincia de Neuquén.

Chispeante, ocurrente, creativa y sólida, características de esta ingeniera agrónoma que años atrás decidió dedicarse a crear y producir vinos. Su marca, Impasse.

Escuchala:

“Nuestro vino es de garaje. Pequeñas cantidades con buena calidad. Empezamos con 200 litros y la demanda nos ha permitido ir creciendo”, dijo a “Río Negro”, quien junto a su marido médico hacen de la elaboración del vino una pasión, en Valentina Norte, en Neuquén.

“La idea surgió en un viaje, charlando en esas rutas argentinas interminables. Soñando con la idea de trabajar en algo que me diera placer. Ese creo que fue el momento donde sembramos la idea del proyecto . Esa idea nos motivo a acercarnos a la actividad, aunque en un principio lo tomamos como un hobby, en el fondo y a veces no muy conscientes nos íbamos preparando para poder consolidar nuestros esfuerzos. Dedicamos tiempo, estudio, recursos y mucha energía”, comenta como adelanto del podcast de hoy. Obvio, no te contamos lo que ya dijo sino lo que le quedó por decir o que agrega algo a lo expresado en la entrevista que le hizo Sofía Alicio para este ciclo de “podcast con iniciativas”.

En Valentina Norte, en acción: Rosana Jurio trabajando la tierra.

“Impasse se transformó en parte de nuestras vidas, quizás porque el vino es un producto que apasiona a mucha gente y es fácil compartir lo que haces. ¿Quién no quiere probar un vino o ir a caminar por el viñedo? Es una mezcla de trabajo lindo y hobby. Hoy estamos en una etapa de consolidación. Después de 9 años de trabajo hoy nos contacta gente de otras provincias que viene a Neuquén y quiere conocer lo que hacemos y nuestros vinos. ¿Qué más se puede pedir?”, agrega.

Rosana Jurio comparte sus conocimientos de bodeguera en «Emprender para vivir».

También reflexiona sobre ser emprendedora: “Quizás esté equivocada pero para mi emprendedor se nace. Es difícil de explicar pero mientras tus amigos están disfrutando de su tiempo libre, vos no podés parar: pensás nuevas ideas, revisás las redes, le contestás a un clientes, te matás pensando como resolver un problema técnico, te enredás en 10 problemas nuevos, envidiás a tu amigo que está sentado tomando mate y así seguís sin poder parar de pensar cosas nuevas para hacer. Claro que a veces querés tirar la toalla y además la deberías prender fuego porque sino enseguida vas a ir a levantar esa toalla para poder hacer algo con ella. Ser emprendedor es un camino arduo lleno de satisfacciones”.

Para conocerla más disponés desde hoy el podcast que ella protagoniza.

