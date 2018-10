Hacer carrera en Instagram y Youtube

Muchos creen que los influencers viven en casa, piyama, que reciben muchos productos de regalo y que de vez en cuando postean alguna buena foto. Pero la vida de esta gente resulta bastante distinta de lo que uno creería. Tomemos el caso de la influencer Johanna Sophie Misfeldt, que lleva un blog y una cuenta en Instagram en la que publica contenidos vinculados al diseño y la sustentabilidad con el nombre “mintundmeer”. Tiene unos 40.000 seguidores en Instagram y le llegan permanentemente ofertas para colaborar con determinadas empresas que quieren aprovechar su alcance para sus propios fines publicitarios. Ella no siempre acepta, por supuesto. Evalúa bien cada caso, porque, tal como explica “lo primero que hay que hacer es la diagramación de un concepto que permita presentar bien el producto. A veces me doy cuenta de que no funciona del todo y me bajo del trato”, admite Johanna. Si la idea le cierra, apunta junto con el cliente los puntos básicos y pone todo en marcha. Por lo general recibe un producto para probarlo, le toma fotos y lo publica en las redes. No es algo que sólo se pueda hacer en los terrenos de moda, belleza, viajes y estilo de vida. “En realidad se puede llevar a las redes prácticamente cualquier tema”, comenta Marlis Jahnke, autora de Influencer marketing. Lo importante es tener por supuesto un alto grado de afinidad y un buen manejo de las redes. También existen muchas posibilidades en el área de tecnología, jardinería o incluso en los “Do it yourself”, que por lo general además despiertan el interés de clientes por el tema de la publicidad. No cualquiera genera buenos posteos. Hace falta tener cierta gimnasia. No es suficiente con apasionarse con algo. “El éxito exige profesionalismo y constancia”, explica Jahnke. “Hay que hacerse un plan sobre lo que uno posteará, estar dispuesto a sostenerlo y tener la voluntad de mostrarse todo el tiempo”. Además, en algunos casos hay que tener en cuenta algunas cuestiones legales, como que en algunas plataformas se exige identificar claramente cuáles son contenidos publicitarios. También es útil tener conocimientos técnicos y periodísticos para producir buenos contenidos: “Hacer un video para Youtube que convenza no es tan fácil como parece”, asegura Jahnke. “Y si tienes un blog tendrías que estar en condiciones de escribir textos profesionales”. Jahnke recomienda incorporar conocimientos, hacerse de las herramientas necesarias. Claro que estudiar algo en el área de medios puede ser una gran ayuda, pero también hay muchos influencers y expertos en las redes que dan consejos en tutoriales sobre cómo tener éxito en las redes. Al menos facilitan lo básico. A quienes quieren seguir este camino, Johanna les recomienda “no contracturarse ni hacérsela complicada, sino hacer las cosas desde las venas, con intuición. No hay que intentar ser alguien que uno no es”, apunta. Claro que también es importante subir contenidos con cierta regularidad e interactuar con los seguidores. “Pero eso es lo que realmente divierte en las redes”, comenta Johanna sonriendo. Jan Stranghöner, especialista en marketing en redes, recomienda estar muy al día con los desarrollos tecnológicos y las tendencias. “Los influencers que ya están en las plataformas aprovecharon la oportunidad de posicionarse bien en Snapchat o Instagram cuando eran redes nuevas”, explica. Según el experto, esa gente entendió rápido cómo funcionaba el canal comunicativo, se subió al momento y tuvo una gran llegada para su propio mercado. Igualmente, nunca es tarde. Ahora esas redes existen hace rato, pero vemos cómo surgen permanentemente nuevas posibilidades. “Todo depende de lo rápido que te adaptes a las nuevas funcionalidades”, dice Stranghöner, que apunta que el foco ahora está puesto en Instagram TV. Si logras subir contenidos rápido, tendrás poca competencia.

DPA