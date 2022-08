La UNRN dicta una capacitación sobre modelo de negocios

El Centro Universitario Pyme de la UNRN continuará, durante agosto, con la serie de capacitaciones destinadas a los emprendedores regionales en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales – PROCER financiado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El curso “Modelo de Negocios” tiene como objetivo capacitar a emprendedores regionales en distintos procesos, será gratuito, se realizará de manera virtual y organizará en cuatro encuentros. Durante los mismos, se abordarán las siguientes temáticas: Idea y oportunidad de negocio y factibilidad del proyecto; Modelo de negocio (metodología CANVAS); Planificación de la capacitación metodologías ágiles; Los números de tu emprendimiento y Pensamiento del diseño.

El curso estará a cargo del Mg. Leandro Barloqui, Especialista en Planificación y Promoción de Negocios MyPyMES -Small Business Planning and Promotion, de Niesbud Institute – New Delhi – India. Barloque es además Magister en Administración con Orientación en Finanzas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de La Matanza. Actualmente es CEO & CO founder de LIA PLUS LTD, donde ejerce la dirección ejecutiva de las actividades de administración, finanzas, gestión, control y organización de la empresa.

Cronograma de encuentros



Los encuentros comenzarán el jueves 11 de agosto y continuarán de acuerdo al siguiente cronograma:

– Módulo I: jueves 11 de agosto. Horario 11hs a 13hs.

– Módulo II: jueves 18 de agosto. Horario 11hs a 13hs.

– Módulo III: jueves 25 de agosto. Horario 11hs a 13hs.

– Módulo IV y Módulo V: miércoles 31 de agosto. Horario 11hs a 13hs.

La actividad requiere inscripción previa en unrn.edu.ar/eventos. Se entregarán certificados de asistencia a quienes participen de los encuentros