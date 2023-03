Una feria de emprendedores con sello propio para visitar en Neuquén capital este fin de semana

Dos días dedicados al diseño de autor y sobre todo conmemorando el mes de la mujer. Esta edición especial de Ohlala Desing, que se llevará a cabo el sábado 11 y el domingo 12 de 17 a 21 en Belgrano 174, estará dedicada a las emprendedoras de Neuquén y la región. El evento es con entrada libre y gratuita. El espacio tendrá dos pisos completos dedicados a este paseo familiar.

«Es una edición para celebrar los logros de mujeres emprendedoras, espontáneas y creativas que van a poder encontrar esos valores en las propuestas de diseño que hay. Desarrollamos un enfoque especial al Diseño de Autor desde diversas áreas: moda, indumentaria, accesorios e incluso hasta DecoHome», comentó Antonella Almiron, encargada de la área de Marketing y Publicidad de Ohlala.

Un paseo con una variada oferta de productos.



En cada edición se acostumbra realizar sorteos para quienes visiten la muestra y se pueden inscribir en la pagina de Ohlala Desing o cuando llegan a la feria. En esta ocasión los auspiciantes del evento son: Armonique Motors, concesionaria oficial de Peugeot, brindando un test drive del 308 y sorteos especiales para todos los asistentes y Bodega Humberto Canale que se hará presente con degustaciones de vinos tintos y blanco, brindando premios especiales.

Entre 40 y 45 diseñadores serán los participantes de este paseo. Quienes se acerquen a la feria podrán encontrar productos de emprendedores como: Blue Light Shop, This is Bless, Dany Design, Deco Brujas Tapizados, Indumentaria Kisuhara, Ziehmbra Slow Fashion, Wholly Fashion, Bossa, Doble Hope, Mois, Tante Cose, Olivia Accesorios, Beautifull Joyas, Rufi Boho, Alpha Lenceria, Benisa Joyas, Aromas at Home, Andalucia Bags, Del Mismo Amor, Jengibre Indumentaria, Juanita Va, Rossina Bella, Olivia Showroom, Namibe, Que Chula, Lupitas Lingerie, Intrepida Jeans, Lupe Showroom, Tienda de Accesorios, Unicas Estilo de Mujer, Ayumi, Lalita Joyas, Lenceria La Fleur, Aurelihana, Rose Lingerie, Bly Showroom, Cases Neuquén, Florece Natural, Paz Deco Natural, Roma Accesorios para Ti, Venecia Joyas, Alen Indumentaria, Charis Bags, Chia Baby Store, Libano Clothes y Mini Lolo.

Productos de emprendedoras neuquinas.



«Esta es una feria creada por emprendedores, en su mayoría son mujeres, en 2018 y su logo característico son flores. Queríamos representar el diseño, queríamos algo que identificara a Neuquén. Fuimos creciendo de a poco y uno de nuestros principales objetivos es ayudar al emprendedor. Cada vez que nos invitan a otra ferias, en el interior, siempre encontramos nuevas propuestas», comentó Miriam Anriquez, promotora del evento.

«Ser una mujer emprendedora en la actualidad y en la Patagonia es un trabajo del día a día. Pero eso no sería posible si no contará con un equipo que me respalda y me acompaña. Además es importante mencionar que los emprendedores confían en nosotros, de lo contrario esto no se podría hacer realidad. Se puso mucho esfuerzo y estoy feliz de lo que se pueda brindar a la comunidad», concluyó Anriquez.

Un evento donde se hace hincapié en el diseño de autor.



Más información en:

Instagram: @ohlaladesigneventos

Facebook: Ohlala Design

Sitio web: www.ohlaladesigneventos.com