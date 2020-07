Empresario de Buenos Aires fue a vacacionar a su casa de La Angostura

Un empresario y su pareja llegaron el martes desde Buenos Aires a Villa La Angostura, para pasar un mes en la casa que tiene en el barrio Cumelén. Pese a que, en un principio, el personal policial le dijo que debería regresar a su lugar de residencia, ayer en una audiencia el juez lo habilitó para quedarse y cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio por 14 días, en la ciudad.

El fiscal jefe Fernando Rubio remarcó que el hombre, de 70 años, no estaba autorizado para ingresar a la localidad. "Se aprovechó de una situación humanitaria", enfatizó, ya que la policía le permitió quedarse a pasar la noche para partir al día siguiente. Por eso, sostuvo que de todas maneras la fiscalía le formulará cargos por incumplir las medidas sanitarias.

El funcionario judicial relató que, el miércoles a la mañana, el abogado defensor del empresario y ex concejal de Villa La Angostura, Guillermo Hensel, solicitó una audiencia de investigación. Allí el juez Juan Pablo Balderrama los autorizó a quedarse y cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio, por 14 días, en su casa del barrio Cumelén.

"El juez dispuso que se queden acá, pero no estaban autorizado a venir", aseveró Rubio. Explicó que el hombre contaba con el certificado único de circulación, por trabajar en una obra pública, el cual sólo lo exceptúa para transitar hacia su lugar de trabajo: "No lo autoriza para ir de vacaciones".

Contó que cuando el empresario llegó al puesto de control de Muelle de Piedra, el sujeto dijo que iba a trabajar en la construcción de su casa. Allí el personal policial le indicó que su permiso lo habilitaba a desempeñarse en una obra pública y no en una obra privada, por lo que le informaron que debería regresar a su lugar de origen al día siguiente.

"Una vez en la Villa pensó que podía quedarse", señaló Rubio y afirmó que el juez lo autorizó a hacerlo por los próximos 14 días. "No dijo nada sobre los permisos, no dijo si después podían quedarse, no dijo nada de nada", remarcó el fiscal. De todas maneras, aseguró que le formularán cargos por incumplir las medidas sanitarias y remarcó que no descartan imputarlos por "haber incurrido en otros delitos".

Además aseveró que presentará una actuación contra la Municipalidad de Villa La Angostura. "El Municipio le otorgó un permiso de circulación y no está autorizado para hacerlo", sostuvo Rubio. Agregó que el empresario tiene cierto peso en la localidad.

El fiscal recalcó que "hay que hacer cumplir la ley, porque en la provincia de Neuquén es igual para todos".

"Las autorizaciones son para ir a trabajar"

El fiscal jefe Fernando Rubio enfatizó que el certificado único de circulación "no es un permiso". "Los famosos códigos QR son declaraciones juradas que sólo te habilitan para la tarea correspondiente", explicó y remarcó: "No son autorizaciones para ir a vacacionar".

"Lo importante acá es que esto no es un capricho", pues enfatizó que el turismo no esta habilitado y que los certificados no son para irse un mes de vacaciones. "Es como si yo, que soy fiscal y tengo autorización, aprovecho mi permiso para ver a mi familia en Salta. Sería una irresponsabilidad, ejemplificó Rubio.

Por otro lado, subrayó que están "preocupados y ocupados en custodiar la salud de la gente". Recordó que la Villa no tiene casos activos de coronavirus y que significó un riesgo permitir el ingreso del empresario desde el Gran Benos Aires, al provenir del epicentro de la pandemia en Argentina.

Además, Rubio afirmó que el hombre de 70 años nunca acreditó lo que dijo, en referencia a que venía a trabajar en la construcción de su casa particular en el barrio Cumelén: "El juez lo tuvo por cierto".