Empresarios rionegrinos piden que se anule el aumento para Edersa

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern) y las cámaras de comercio de Roca y Villa Regina presentaron ante el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) un pedido de revocatoria de la resolución que le otorgó a Edersa un aumento de la tarifa que, en promedio, fue del 26%. Protestaron además por la deuda que la empresa eléctrica mantiene por la compra de energía a pesar de que traslada y cobra ese costo a sus clientes.

«Uno de los problemas que surge del modelo, en este tema particular de la toma de decisiones y los riesgos empresarios, es que se dejan libradas al privado la decisión de la totalidad de las cuestiones que hacen al servicio público, sean éstas importantes o secundarias, estratégicas o tácticas, las que el privado resolverá de acuerdo a sus propios intereses y no al interés del conjunto», escribieron en el documento que le presentaron al ente regulador.

Denunciaron que no se realizó la campaña de medición que debe encararse antes de la revisión tarifaria. «El distribuidor arbitrariamente no la realizó, apropiándose de los fondos que oportunamente se les entrego a través de tarifas para saber esta información y ahora siendo descontados a través de una insignificante sanción que impacta en el cuadro tarifario, distorsionando adrede el método de cálculo de esta nueva tarifa, permitiendo de esta manera, la

utilización de métodos alternativos que no reflejan la realidad de la curva de carga de los usuarios. Tal vez al Distribuidor no le interesa obtener datos sobre el comportamiento de los consumidores, ya que sus ineficiencias se premian con tarifas que luego les son otorgadas, y trasladadas junto a la pésima calidad del servicio a los usuarios», denunciaron.

Recordaron que «un importante sector de los clientes de la distribuidora (unos 2.000 clientes que consumen el 50% total de la potencia que la distribuidora brinda a sus más de 200.000 usuarios) poseen una modalidad de consumo estacional inherente a la producción frutícola» y por lo tanto -razonan- no debería ser una excepción este tipo de demanda.

«Nos resulta desproporcionado y abusivo que se cobren a los clientes abastecidos por el MEM un sobrecosto de

abastecimiento, que genera subsidios cruzados entre las distintas categorías tarifarias debiendo cumplir con el mecanismo de pass throught previsto en el artículo 41 de la ley 2902, los costos de abastecimiento no deben incluir costos extras ni generar subsidios entre las distintas categorías tarifarias», añadiron.

Otro de los aspectos que cuestionaron fue la consideración de «los costos de mantenimiento de la línea Alicurá-Plicaniyeu si no se considera también la rentabilidad de la distribuidora en dicha línea, generada por la demanda de la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda y otorgada a través de esta concesión».

«Rechazamos la mayor rentabilidad encubierta que recibe la distribuidora a través del pase a tarifa de los incrementos salariales debidamente homologados. Estos se aplican sobre la dotación ideal y no la real que tiene la empresa, generando una transferencia de recurso desde los usuarios a la distribuidora y fomentando la no incorporación del número de empleados abonados en tarifa en desmedro del servicio recibido por los usuarios. Esta práctica constante desde la sanción de la mentada ley, genera un ingreso adicional a la distribuidora que no se debe trasladar a tarifa», señala el documento.

«También queremos manifestar como lo hacemos en forma sistematica, nuestra preocupación por los saldos impagos de la energía que el distribuidor debe abonar a Cammesa, solicitando vuestra intervención para que el dinero cobrado a todos los rionegrinos por el servicio de energía suministrada se considere por cuenta y orden del pago de la energía que Cammesa le vende al distribuidor y no quede en las arcas de este último, sino que se utilice para el fin con el que fue cobrado, exigiendo su cumplimiento para que nunca se produzca un vaciamiento de la empresa que nuestra provincia entrega en concesión».