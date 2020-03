En Aluminé piden respetar la cuarentena al ritmo de la guitarra y el bombo

Las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus circulan por todos lados. Pero en medio de la cuarentena Awka Liwen y Farabundo Yepun Rocca Ñancucew, de Aluminé, decidieron sumarse a la campaña #QuédateEnCasa, pero de una forma muy particular. Al ritmo del bombo, la guitarra y el canto.

"Mi puebito querido, la cuarentena hay que respetar, lavándonos bien las manos hasta el feliz cumple cantar. Quedemosnos en nuestras casa así no nos arriesgamos", canta ella en la primera parte de la canción con la que se sumaron a la campaña municipal.

"Entre todos y todas nos tenemos que cuidar, y más a nuestros abuelos que se pueden enfermar. Seamos todes responsables, que somos todes sociedad. No seamos egoistas en el otre hay que pensar, tengamos mucho cuidado cuando vamos a comprar, vayamos de a une sole que podemos contagiar", siguen cantando los jóvenes.

Pero también en el tema musical advierten sobre la necesidad de ser solidarios. "Aluminé querido no nos tenemos dejar llevar por nuestros miedos, eso nos perjudica más. Cuidemosnos entre todos y la tristeza pasará. Seamos solidaries en el otro hay que pensar, no todes tenemos casa en donde podernos quedar, no te quedes jugando si también podes ayudar", cantan.

Y también abordan otro problema que, tal vez, se hace más evidente en localidades chicas, donde la cuarentena complica también el abastecimiento de los bienes básicos: "cuando vayas al mercado no compres todo lo que hay, pensá que el que esta atrás tuyo también necesita llevar alguna mercadería y a su familia poder alimentar".

"A les trabajadores que se tienen que arriesgar, agradecemos su esfuerzo, su pasión y voluntad. Poné también de lo tuyo, mostrá tu solidaridad. Aluminé querido no nos tenemos dejar llevar por nuestros miedos, que eso no nos deja avanzar. Cuidemosnos entre todos que la felicidad vendrá", cierra con optimismo el tema que crearon Awka Liwen y Farabundo Yepun.