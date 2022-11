Cuatro propuestas para disfrutar en tevé

La Caída /Prime video

Tras casi diez años, Lucía Puenzo vuelve al cine con esta gran película. Basada en hechos reales, narra la historia de abusos que sufrió el equipo de clavadismo mexicano. En el papel principal, hay una excelente Maria Souza, que se preparó durante tres años en esta disciplina olímpica, lo cual le da una verosimilitud impactante al papel. La historia se centra en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando la madre de una competidora de 14 años, recién llamada al equipo, denuncia al entrenador de abusar sexualmente de su hija. No hay más testigos y Mariel (Souza), la estrella ya veterana del equipo apoya a su mentor. Sin embargo, hay algo que se rompe en su mirada. Lo quer hace Puenzo para narrarlo es para aplaudir.

Bienvenidos al Chippendale /Star+

Serie dramática y del estilo “true crime” con el protagónico del reconocido actor paquistaní-estadounidense Kumail Nanjiani en el papel del temperamental y tenaz empresario que en la década del 80 construyó el primer imperio de strippers masculinos en Estados Unidos.

Nanjiani encarna a Somen “Steve” Banerjee, un inmigrante indio que llegó a Los Ángeles a cumplir su sueño americano. Tras años operando una estación de servicio, pudo comprar un local abandonado para transformarlo primero en un club de backgammon y después en un boliche nocturnoque luego incluyó el número de baile masculino, que le dio fama. La serie de ocho capítulos cuenta el desenfreno, el éxito y las partes turbias del negocio.

Fuera de pista/ Netflix

Llegada de Suecia, relata la historia de Lisa, una treintañera, separada, madre de una pequeña, y desempleada, con una vida llena de excesos. Su ex, el padre de su hija, está en pareja con una mujer organizada y sin vicios que tiene una gran relación con la pequeña. Las cosas llegan al límite y los servicios sociales la ponen entre la espada y la pared: o cambia su estilo de vida o le quitarán la custodia. Mientras tanto, el hermano de Lisa, que es su antítesis, pasa por un mal momento porque enfrenta el dilema de no poder tener hijos. Para superar ambos momentos, se suman a una competencia de esquí fuera de pista que les servirá a ambos para encontrar alguna solución. Comedia de superación que no pierde el humor.

Tina /HBO Max

En las primeras escenas, Tina Turner domina el escenario mientras interpreta “Ask Me How I Feel” en un estadio colmado. El documental retrata el impresionante poderío de la cantante y ahonda en los terribles maltratos que sufrió a manos de su esposo y compañero artístico Ike Turner. Ahora, a sus 81 años, Tina Turner vive alejada de todo en Suiza.

La cinta ofrece una de las contadísimas apariciones mediáticas recientes de una artista que desde hace años prefiere la discreción a los grandes escenarios. Y aunque obvia algunos aspectos como el suicidio de su hijo en 2018 o el trasplante de riñón al que fue sometida, el documental es una gran pieza.