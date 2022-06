Lightyear: quién es quién en la nueva película de Pixar que llega a los cines

El nuevo film gira en torno a la historia del origen de Buzz Lightyear (voz original en inglés de Chris Evans), el héroe que inspiró el icónico juguete de la franquicia de Toy Story, es una aventura intergaláctica con mucha acción. La nueva película, además, presenta un conjunto de personajes que acompañan a Lightyear en sus aventuras. “Lograr grandes cosas requiere de la colaboración de numerosas personas. Se trata realmente de un trabajo en equipo. Por más que en nuestra cultura nos centremos en lo individual, el grupo tiene un valor tremendo. «Lightyear» es la historia de un personaje que se da cuenta de eso”, señala Angus MacLane, director de la película.

Así, el elenco de personajes une fuerzas para crear la historia e impulsar un cambio en el personaje estelar, dotando de una mayor profundidad, sinceridad y empatía a la imagen que el mundo conocía de Buzz Lightyear.

ALISHA, LA MANO DERECHA DE BUZZ: Alisha Hawthorne (voz original en inglés de Uzo Aduba) es la comandante de Buzz desde hace muchos años, y además comparte con él una gran amistad. “Es sumamente calificada, competente y confiable. Ella invierte en las personas, adiestrando a reclutas e invitando a los novatos a la acción mientras que Buzz sencillamente no les tiene paciencia”, explica la productora Galyn Susman.

En la nueva historia, Buzz y Alisha se disponen a regresar a casa tras una misión, pero desvían su nave al inexplorado planeta T’Kani Prime, potencialmente rico en recursos. Cuando el equipo advierte que el planeta resulta ser pantanoso y está colmado de agresivas plantas trepadoras y enjambres de insectos enormes, decide salir rápidamente de allí, pero la nave acaba estrellándose, su célula de combustible queda destruida, y Buzz, Alisha y toda la tripulación quedan varados. “Alisha de alguna manera es la fundadora de la colonia. Ayuda a todos a mantener la cordura y a seguir adelante mientras que Buzz está únicamente enfocado en enmendar su error”, señala MacLane.

LA PATRULLA ZAP JUNIOR

En T’Kani Prime, Buzz une fuerzas con la Patrulla Zap Junior, un equipo de voluntarios formado por reclutas motivados que están entrenándose para convertirse en los protectores de la sociedad naciente que se ha forjado en el planeta. La patrulla está liderada por Izzy Hawthorne (voz original en inglés de Keke Palmer), una aprendiz entusiasta y llena de energía que sueña con convertirse en guardiana espacial como su abuela Alisha. “Izzy representa una oportunidad para Buzz de reconectarse con Alisha, tras haber perdido tanto tiempo con su mejor amiga a raíz de su arrogancia. Esta es su oportunidad de hacer las cosas bien”, señala el director.

Junto a Izzy, integra la patrulla Maurice “Mo” Morrison (voz original en inglés de Taika Waititi), un recluta que no comparte la misma pasión que ella por la causa, y simplemente se unió al grupo porque no tenía nada mejor que hacer. Completa el revoltoso trío Darby Steel (voz original en inglés de Dale Soules), una chica gruñona, sensata y muy directa. Darby dice las cosas como son y no le importa lo que los demás piensen al respecto.

SOX, EL GRAN COMPAÑERO DE BUZZ

Sox (voz original en inglés de Peter Sohn) es un gato-robot muy obediente y leal, cuya única misión es hacer feliz a Buzz. ¿Sus otras habilidades? Es experto en producir ruido blanco y es capaz de hacer complicados cálculos. En otras palabras, es el mejor amigo y asistente digital perfecto.

ZURG, UN ENEMIGO SOMBRÍO Y MISTERIOSO

Zurg (voy original en inglés de James Brolin) es el enemigo por excelencia de Buzz. Está envuelto en sombras y misterio, y su presencia representa una constante amenaza. Es probable que, en la nueva película, Zurg se interponga entre Buzz y los objetivos que desea cumplir. Por suerte, faltan pocos días para comprobar si efectivamente lo logra.