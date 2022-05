¿Roca se queda otra vez sin sala de cine?

Hasta el próximo 27 de mayo será una incógnita: ¿cierra el cine Rex de Roca? Ni los dueños del local ni los inquilinos pueden responder esta pregunta que pone en riesgo la continuidad de la única sala de cine comercial que existe en la ciudad. Recién ese día, habrá una audiencia de conciliación que podría responder la cuestión.

El problema que existe entre ambas partes es el monto del alquiler, que de acuerdo a la ley debería subir un 54%. Lo que dicen los inquilinos, a través de un comunicado de prensa es «que siempre hemos sido respetuosos de lo acordado y firmado, y que en ese marco pese a estar cerrados durante la pandemia por un espacio de más de 13 meses, hemos reconocido la deuda y abonado puntualmente el acuerdo, aún cuando no tuvimos ingreso alguno».

Pero lo cierto es que, como hay una audiencia de conciliación en los próximos, la causa es confidencial.

De todos modos, los inquilinos emitieron un comunicado de prensa sobre el asunto.

Comunicado de prensa del Cine Rex

Frente a la repercusión mediática que ha tenido la situación que engloba a nuestra Empresa con los propietarios del inmueble donde actualmente funciona el cine REX, lo cuales han decidido hacer público algo que debía discutirse en los ámbitos legales privados correspondientes, lesionando nuestra reputación comercial y brindando una versión parcial y tendenciosa de lo sucedido entendemos necesario manifestar lo siguiente:

Que es decisión de la empresa mantener la cuestión dentro de los caminos legales, por lo que hemos sido notificados de la realización de una audiencia de mediación el próximo día 27/5 a la cual concurriremos con el objetivo de subsanar el eventual conflicto entre las partes.

Que siempre hemos sido respetuosos de lo acordado y firmado, y que en ese marco pese a estar cerrados durante la pandemia por un espacio de más de 13 meses, HEMOS reconocido la deuda y ABONADO PUNTUALMENTE EL ACUERDO POR DICHO LAPSO, Aun CUANDO NO TUVIMOS INGRESO ALGUNO.

Que en el mes de Enero viendo la dificultad de cumplir administrativamente con todas las cuestiones relativas al acuerdo, muchas de la cuales son motivo de trámites que exceden a la empresa (aprobaciones, permisos, libres deuda, etc), NOTIFICAMOS a los propietarios de una eventual prolongación del vínculo por unos meses HASTA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LO ACORDADO

Que pese a ese aviso no fuimos entendidos.

Que la conducta de los propietarios no ha respetado un acuerdo tácito que existía entre las partes para que la actividad funcione al menos por un plazo de 10 años, permitiendo de esa manera que la Empresa al menos recupere el inmenso capital que pusimos en las refacciones e inversiones necesarias para DAR A LA LOCALIDAD UN SERVICIO DE CALIDAD, Y PERMITIR QUE LA SOCIEDAD ROQUENSE DISFRUTE DE UNA SALA QUE CUMPLIERA CON TODOS LOS STÁNDARES NECESARIOS PARA UNA EXPERIENCIA SEGURA Y FELIZ

Somos conscientes que aquello que no está comprometido por escrito no tiene valor legal, pero creímos en la palabra de los propietarios de que nos extenderían el vínculo por ese plazo, LAMENTABLEMENTE LUEGO DE TODO LO QUE INVERTIMOS, DE TODO EL ESFUERZO REALIZADO, NO HA SIDO ASÍ Y QUIEREN EJECUTAR UN ACUERDO DE DESOCUPACIÓN

Que tal como le hemos informado a los propietarios empresa por la vía legal (mail constituido y carta documento) ES INTENCIÓN DE LA EMPRESA DESOCUPAR Él

INMUEBLE LO ANTES POSIBLE UNA VEZ CULMINADOS LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE NUESTRA PARTIDA SEA PROLIJA Y LEGALMENTE VÁLIDA, SIN DEUDAS NI INCUMPLIMIENTOS

Que durante todo el tiempo en que hemos prolongado la ocupación HEMOS CONTINUADO Abonando LOS ALQUILERES A LA CUENTA DENUNCIADA EN EL ACUERDO LEGAL (tenemos los comprobantes bancarios de ello)

Que a esta altura de los acontecimientos y pese al esfuerzo que hemos realizado, a las inversiones efectuadas, a los puestos de trabajo y actividad económica directa e indirecta que genera nuestra presencia, debemos aclarar que es ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS DEL INMUEBLE QUE LA CIUDAD DE GENERAL ROCA SE QUEDE SIN EL ESPACIO CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO QUE REPRESENTA EL CINE, el cual es aún más necesario en momentos donde la sociedad requiere de un lugar que le brinde alegrías y reencuentro social luego de los 2 años dolorosos que nos dejó la Pandemia

Que, pese a todo, creemos que General Roca tiene la relevancia y magnitud suficiente para merecer contar con una Sala, por lo que nos encontramos avocados A ENCONTRAR UN NUEVO ESPACIO QUE NO DEJE A LA CIUDAD EN SILENCIO CINEMATOGRÁFICO, PORQUE SIEMPRE HA SIDO EL COMPROMISO DE NUESTRA EMPRESA BRINDAR LA ALEGRÍA, LA MAGIA Y EL ENSUEÑO QUE CADA PELÍCULA, CADA OBRA DE TEATRO, CADA ENCUENTRO CULTURAL NOS REGALA.

GRACIAS

Noticia en desarrollo