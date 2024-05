Femicidio de Rosana Artigas: Fernández se negó a ir a una audiencia y lo llevarán por la fuerza

El tribunal integrado por Marco Lupica Cristo, Estefanía Sauli y Lucas Yancarelli ordenó que José Fernández, responsable del femicidio de Rosana Artigas en Plottier, sea traído por la fuerza pública a la audiencia de imposición de pena. El imputado tenía que asistir hoy, a las 8.30, pero se negó a subir al camión celular que lo iba a trasladar de la comisaría 12 a la Ciudad Judicial de Neuquén.

Fernández asumió la culpabilidad el 3 de mayo pasado. Allí desistió de enfrentar un juicio por jurados y reconoció que él había cometido el femicidio de su expareja, desaparecida durante ocho días.

Lo que quedaba pendiente era que recibiera la pena. Por el tipo de delito la única posible es la prisión perpetua.

Ante su ausencia de hoy, el fiscal jefe Agustín García y la abogada querellante Celina Fernández le pidieron al tribunal que autorizara el traslado del imputado aunque no fuese su voluntad. Se resolvió por unanimidad.

Yancarelli expresó que «no corresponde» que se le pregunte a Fernández si desea venir sino que «hay que cumplir la orden de la Oficina Judicial de trasladarlo para que la audiencia se lleve a cabo». Afirmó que «ya la fuerza pública está dispuesta con la limitación a la libertad. El imputado no está libre, no puede elegir si venir o no, tiene que venir porque para eso está detenido«.

Sauli planteó un matiz sobre este punto. Señaló que ante la negativa del imputado, la policía necesita una autorización judicial para traerlo por la fuerza. A este criterio se sumó Lupica Cristo.

Se estima que durante la mañana se concretará la audiencia.

El imputado envió un mensaje a la Oficina Judicial en el que manifestó que no concurría por recomendación de su defensor público, algo que Raúl Caferra negó que fuese así ante el tribunal. Dijo que no se había comunicado con Fernández antes de la audiencia. «Desconozco cuáles fueron los motivos», agregó.