Jardín: marzo, el mes para renovar con flores y mucho color

“Nácar”, “Crisantemos”, “Violas”, “Pensamientos” y hasta la “Violeta de los alpes” resultan una excelente opción para el jardín, y nos asegurarán una floración durante el otoño e invierno regalando color.





Plantas de bulbo, plantas de raíz y plantas de temporada forman una combinación excelente de colores para renovar y embellecer nuestro patio, cantero, macetones o cualquier rincón en casa. Por eso repasamos los consejos de Ricardo Vázquez, de “El Vivero” de Stefenelli.



Nácar, Begonia de flor, Flor de azúcar



“El nácar es una begonia que se puede mantener afuera durante la primavera, verano y otoño”, explicó Vázquez, y siempre se debe tener a la sombra porque no le gusta el sol. “Es muy delicada y genera flores todo el tiempo en blanco, coral y rosa, con hojas más bien carnosas”, acotó.

Según el experto, el nácar -o flor de azúcar- necesita un riego moderado, ya que al tener hojas de tipo carnosas, mantiene más la humedad y puede regarse día por medio. Se trata de una planta de exterior, para ubicarla a media sombra; y se debe evitar el sol directo y fuerte. Vive durante todo el año, con la particularidad de que durante la primavera y verano se la puede apreciar de manera continua con buena floración. Sin embargo, se debe tener la precaución de cuidarla de las heladas, porque no tolera bien el frío y también debe resguardarse de los vientos fuertes.



Nácar o «flor de azúcar», como se la conoce.



“En cuanto al riego, debe ser frecuente y moderado” relató Vázquez, quien además aconseja evitar los encharcamientos, porque se pudre la base de los tallos. También se recomienda el uso de un abono de 2-3 gramos de fertilizantes granulados por cada planta, durante la época primaveral. “En los cuidados de esta especie deben sacarse las flores marchitas y el follaje dañado”, explicó.



Crisantemos



Esta especie tiene una gran variedad de colores que decoran todos los espacios de nuestro patio. “Es una planta de raíz y se puede reproducir de esquejes y/o cortes”, dijo el experto, quien añadió que se trata de una especie arbustiva, que en nuestra zona logra alcanzar el metro de altura.

“Conviene mantener su crecimiento para que no se expanda demasiado, porque tienden a caerse por el mismo tamaño y peso”, acotó Vázquez. Al realizar la poda, se corta los tallos y las partes de mayor altura. Esos mismos tallos se recortan de unos 20 centímetros y se vuelven a plantar para generar nuevas plantas.

Según Vázquez, la hoja de los crisantemos por lo general se mantiene activa durante la mayor parte del año, aunque puede desaparecer para un descanso, y reactivarse según los riegos y cuidados. Por eso depende también del lugar de destino, si a suelo directo o en macetones. Suele reproducrise desde abajo, con el nacimiento de nuevos brotes.



Crisantemos, una de las opciones que sirven para decorar cualquier espacio de nuestro hogar. Un color violáceo muy distintivo.



En esta época se puede mantener a sol directo, pero el consejo del experto es que sea “el sol de la mañana o media sombra, más débil”. La flor permanece alternada durante todo el otoño y el invierno, con tiempos discontunios de descanso para luego volver a remotar su floración.

El crisantemo es una planta de hoja perenne y rugosa al tacto; y es sencilla para trasplantar en cualquier época del año, siempre que tengamos los cuidados necesarios, un buen sustrato y riego.



Violetas de los alpes



Este año es un poco atípico, pero ya se puede disfrutar de la bellísima violeta de los alpes y es debido a que llegan de Buenos Aires. “Con la variación del clima se activan de forma temprana los bulbos”, contó Vázquez. Se trata de una planta bulbosa y suele aparecer en mayo.

“Muchos piensan que después del invierno la planta muere y termina el ciclo; y en realidad no es así. Esta especie suele mantenerse más activa en la parte más fría del año y para ello, se debe ayudar regando con agua fría, es decir, con agua helada de la heladera o agua con hielo para mantenerla activa. En caso contrario, si uno deja de regar con agua fría, en primavera la planta cumple su ciclo y muere. No debemos olvidar que el bulbo queda en la tierra, por lo que se debe seguir regando de forma más pausada y no arriesgarse a que se pudra.

La violeta de los alpes se debe mantener con buena iluminación, pero no exponer por muchas horas a sol directo.





Según Vázquez, en nuestra zona “se encuentran dos variedades grandes de violetas de los alpes, y también mini. Las plantas de mayor crecimiento tienen flores más rizadas, pero en menor cantidad y mayor tamaño. En las variedades mini hay abundante floracion y un follaje mucho más tupido, aunque de tamaño mucho más pequeñas”.

En cuanto al riego y su mantenimiento va adepender de la temperatura, y el experto aconseja dejar secar el sustrato antes de volver a regar, por lo general día por medio. Si esta planta se lleva al interior, la planta muere, ya que es una especie de exterior y media sombra. También se puede tener en macetas y conocer el lugar donde quedará el bulbo y de esta manera seguir manteniéndolo. “Al terminar el invierno la planta muere, pero el bulbo sigue su vida aunque inactivo”, acotó.



Violas, petunias y pensamientos



“Las violas son de cumplir un ciclo que duran un par de meses o época. Es una planta de temporada y funciona como un buen anexo de otras plantas más altas”, explicó Vázquez. Sirven para adornar y embellecer galerías, canteros y como pie de arreglos de otras plantas. Durante otoño se puede tener a sol directo. Esta planta tiende a extenderse y con el mismo peso tiende a caer también. Por esta razón, la poda mantiene a raya su crecimiento, ya que son mucho más vistosas si se mantiene en un tamaño más pequeño. El profesional también dijo que si bien muchos las utilizan para suelo directo, es mejor mantenerlas en macetas.

Los pensamientos tienen un cuidados muy similara las violas y son los protagonistas indiscutibles de esta época, por sus llamativos colores. “Son todos híbridos, el origen es de una planta natural de montaña llamada Viola Tricolor”, comenta el experto. Esta especie posee una hoja semi perenne y su flor puede durar toda la época de frío.



Según explicó el experto Ricardo Vázquez, la viola es una planta con flores que se combinan muy bien con la de los pensamientos, y esto se debe a que son de la misma familia.



Estas plantas deben estar siempre en exterior, y preferiblemente con temperaturas bajas. Necesitan mucha luz y sol, y como toda planta con flor necesita agua y nutrientes necesarios para generar una buena floración. En cuanto al riego se aconseja una vez cada dos o tres días sin ahogar ni encharcar, con la ayuda de un fertilizante.

La petunia ama el sol y necesita crecer en lugares muy luminosos, con al menos 4 o 5 horas de sol directo. Si bien puede estar en lugares de media sombra, su desarrollo floral será escaso. El lugar elegido para estas bellezas debe evitar los fuertes vientos e intensas lluvias.

En el caso de las petunias, los cuidados son muy similiares y según Vázquez, el secreto está en “ponerles un buen sustrato y no mezquinar. Eso significa que debe tener un buen drenaje, combinado con un poco de humus, perlita y algo de turba para mantenerlas con buen nutriente; y más si se encuentra en maceta, que el agua tiende a llevar los nutrientes hacia abajo”.



Consejos para la reactivación



Para estos días donde ya pasó la etapa de mayor temperatura del año, y en el contexto de “despedir el verano”, se puede aprovechar el momento ideal para el cultivo de plantas como lavanda o verónicas, que soportan nuestro clima de nuestra región. Repasamos algunos consejos fundamentales para aprovechar entonces estos días:

– Fertilizar al menos dos veces al año ayudará a mantener activo el jardín, ya sea con productos que se consiguen en los viveros o con un compost casero.

– Si aprovechamos los residuos caseros, Vázquez aconseja no utilizar cítricos y cebollas porque “levanta un poco el ácido”, a no ser que sean plantas acidófilas; pero en plantas alcalinas, no debemos usar este tipo de residuos ácidos.





– Las cáscaras de papa, zanahoria, y demás vegetales son muy bien utilizadas para compost y aportará un gran nutriente para nuestro jardín y plantas.

– También es un buen mes para remover la tierra al rededor de las plantas y reactivar los nutrientes del suelo.

– Mantener el riego desde la base y asegurar un buen drenaje por si se encharcan. De otra forma, evitar el encarhcamiento.

– En árboles, se trate de jardín o de vereda, es un buen mes para remover la tierra alrededor y que el agua del riego penetre hasta el fondo de sus raíces. De esta manera se evita que las raíces tiendan a quedarse en la superficie.