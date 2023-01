La irreverencia de “High on Life”, de la TV a la consola

“¿Qué carajos? Apretaste el botón de pausa, eso no nos ayuda para nada. ¿Sos tonto? ¿Quién aprieta el botón de pausa en vez de disparar?”. Esta es una de las primeras frases que podemos escuchar, si pausamos el tutorial durante un segundo, en el juego “High on Life”, la nueva sensación de la web. Y sí, esa frase está dirigida a nosotros, los jugadores de este título.





Pero, ¿es esto normal? A ciencia cierta, son contados con los dedos de una mano los juegos que nos insultan o se burlan de nosotros mientras jugamos. Y es eso mismo lo que generó este furor por “High on Life”, un juego que hace del humor negro su punto de partida.

Lo primero que debemos saber es que este juego es un shooter en primera persona, pero está lejos de ser un FPS convencional: podemos ir por el territorio combatiendo ante nuestros enemigos, aunque contamos con un arma que nos hablará durante toda la partida. Y si la voz nos suena conocida es porque la grabó nada menos que Justin Roiland, uno de los creadores del juego y cocreador de “Rick and Morty”, esa serie que mezcla universos ficticios con humor negro y muchas referencias a la cultura pop.

¿De qué se trata el título? Una invasión alienígena nos sorprende de golpe y, al instante, conseguimos un arma que nos hablará durante toda la partida. Allí debemos intentar salvar al mundo mientras Kenny (así se llama la pistola) nos da consejos y, en ocasiones, se enoja con nosotros y nos insulta si las cosas no salen.





Es un juego con presencia de múltiples puzzles, con muchísimo humor y con un apartado gráfico más que destacable, repleto de color. Y si bien parece fácil durante la aparición de los enemigos pequeños, la dificultad se pone muy interesante cuando debemos enfrentar a los jefes.

“High on Life” es, definitivamente, una bocanada de aire fresco en el mundo gamer. Bienvenido sea.



Tres apuntes sobre este título



– High on Life está disponible para Xbox Series S/X, Xbox One y PC. Por ahora no está para PlayStation.

– Usuarios del Game Pass pueden obtenerlo gratis, caso contrario tiene un precio de $1.500 con impuestos.

– La historia tiene una duración de entre 10 y 12 horas.