“Los médicos debemos saber cómo nos ayuda la inteligencia artificial”

“La inteligencia artificial brinda mucha más información de la que podría obtener un médico leyendo artículos toda su vida”. Quien afirma esto es Edgardo Chouela, autor del libro “Inteligencia Artificial en Medicina” (Lugar Editorial).





Chouela, quien es actualmente Profesor Titular Consulto de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pone en primer lugar al tema en contexto en una entrevista con RÍO NEGRO.

Recuerda que la inteligencia artificial (IA) participa en nuestras vidas en forma de aplicaciones diversas, tanto en teléfonos inteligentes y distintos tipos de artefactos como en nuestras compras en tiendas electrónicas y operaciones bancarias, entre otras. En medicina, la IA tiene un gran impacto, que crecerá exponencialmente en los próximos años en forma de diferentes tipos de equipamientos, los cuales permitirán elaborar propuestas de diagnóstico, pronóstico y terapéutica, o todas ellas en conjunto, para casos clínicos puntuales.

Todas las especialidades médicas en las que la imagen es primordial, las que manejan gran cantidad de datos y aquellas que necesitan interacción en tiempo real, serán afectadas por la IA. Pero este impacto en la práctica médica tiene como correlato una enorme cantidad de consecuencias éticas y médico-legales.

Sin embargo, no se ha implementado aún una enseñanza adecuada, ni en la formación de grado ni de posgrado, de la IA; algo que permita discernir a los médicos usuarios la validez de la información que genera esta y sus riesgos, más allá que aquella que proporcionan las empresas proveedoras de equipamientos.





El futuro de la IA en medicina es promisorio, tal como lo reflejan las inversiones multimillonarias que realizan las empresas digitales anualmente para desarrollar aplicaciones para distintos aspectos de la salud. Este libro permite una introducción básica al tema, desde el punto de vista médico, y ofrece un panorama de los desarrollos y posibles aplicaciones en las distintas especialidades de la medicina.

P – ¿De qué manera funciona y cómo se incorpora la IA en la Medicina?

R – La IA tiene la capacidad de reunir una enorme cantidad de datos, mucho más de lo que un médico podría incorporar durante toda su vida. Estos datos van a arrojar cálculos y probabilidades a partir de los algoritmos de la inteligencia artificial en función de un determinado diagnóstico, pronóstico o sugerencia de tratamiento. Estos datos se reciclan muchas veces, porque reúne estadísticas y datos de pacientes; y con eso realiza un “pool de información”. A partir de ahí, se brinda la información al médico.

P – ¿Existe un nuevo lenguaje que trae la IA?

R – El médico tiene que saber lo que la IA le puede brindar y lo qué no, cuáles son los límites y alcances. Confiar en la infalibilidad de la herramienta también puede ser un error. Existen una serie de situaciones que se plantean con respecto a la IA, por ejemplo, los diagnósticos. Una radiología que diagnostica un cáncer de pulmón y que no se puede ver claramente. En ese caso, ¿quién es el responsable de determinar finalmente el diagnóstico? ¿La IA o el médico? Existe un conflicto ahí que debe ser dilucidado. En la actualidad el responsable es el médico, pero el día de mañana puede ser distinto, eso no lo sabemos.

Hoy en día mucha información que recoge el médico es a partir de sistemas de diagnóstico, no son producto de su experiencia personal y de la información que traen los pacientes en sus cuerpos. Mi generación realizaba exámenes clínicos exhaustivos, pero actualmente toda la información cruzada entre laboratorios, radiología y análisis de imágenes ha pasado a un segundo lugar, simplemente porque una tomografía es mucho más informativa y precisa sobre lo que tiene un paciente de lo que puede llegar a brindar la experiencia directa entre médico y paciente.

P – ¿Cuál es la diferencia entre un instrumental digitalizado en Medicina y la IA?

R – La diferencia significa simplemente que uno tiene la información del equipo a partir de un numerito que aparece en la pantalla. La IA es un tipo de análisis de la información actual en relación a la información del pasado de miles y miles de casos. Que aparezcan números en un sistema de diagnóstico no significa que sea necesariamente IA.





La IA son los algoritmos que están detrás del análisis de información. Quién evalúa e interpreta esa información es, siempre, el profesional. El médico siempre va a ser el responsable, al menos para este marco legal que tenemos en la actualidad.

El tema es que se permita a grandes compañías, como pueden ser Amazon o Google, desplazar cada vez más a los sistemas médicos centrales. Se producirá un cambio en el futuro, dado por la economía y por el crecimiento de estas empresas. No es casual la oferta cada vez mayor de servicios que tiene, por ejemplo, Amazon; una empresa que ha desarrollado una multiplicidad de productos y servicios: desde una plataforma de venta de libros, pasando por un departamento de compra de alimentos, un servicio de farmacia, y ahora está desarrollando -de alguna manera- un apoyo de diagnóstico clínico, entre otros servicios.

P – ¿Qué tan cerca -o lejos- estamos en Argentina en la implementación de este tipo de desarrollos?

R – No estamos ni más cerca ni más lejos de lo que están el resto de los países, porque en realidad esto viene siempre asociado a un equipo incorporado. Un celular ya viene con IA: si uno quiere escuchar Spotify va a tener un tipo de IA que va a analizar sus gustos y le va a hacer sugerencias determinadas sobre eso. Si uno quiere comprar algo en Mercado Libre también, luego te aparecerá más de lo mismo, un perfil de tus intereses en función de tus compras. En definitiva, todo sistema tecnológico tiene detrás IA, sea en mayor o menor calidad de análisis y validación.

Por Ezequiel Mario Martínez.-