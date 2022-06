Roca invita a los adolescentes a escribir

Ayer fue el día del escritor. Y a tono con la conmemoración, la Municipalidad de Roca lanzó la Quinta Convocatoria de “Quiero Decir”, un concurso de escritura de la que podrán participar todos los adolescentes de entre 13 y 18 años de las escuelas secundarias de la ciudad.





“La expresión literaria es el canal ideal para volcar la propia experiencia personal, ligada también a la creatividad y a una estética propia. La adolescencia es la etapa por excelencia, donde el caudal creativo aflora y puede ser encauzado en la búsqueda de lo que, como adolescentes, quieren decir”, dice la convocatoria que está vigente hasta 1° de julio

El llamado, anunciado desde el Fondo Editorial Municipal, y la Dirección de Cultura de la ciudad, es para escribir historietas, cuento, poesía, o microrrelato, con tema libre.

Las categorías serán tres. Categoría A: chicos de 13 a 15 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2021; categoría B: de 16 a 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2021; categoría C: de 13 a 18 años, cumplidos al 31 de diciembre de 2021, solamente para género Historieta.

Tal como se detalla en la página del municipio, “se podrán presentar únicamente cuentos, poesías, microrrelatos e historietas, inéditos (que no hayan sido publicados en ningún medio gráfico o en Internet), y que no hayan sido premiados en otros concursos, de autoría propia”. En el caso de Historieta, la autoría puede ser compartida entre un guionista y un ilustrador, para el caso comprendido en la Categoría C.

Los trabajos deberán enviarse en formato digital a: fondoeditorialmunicipal@generalroca.gob.ar, y se recibirán hasta el 1 de Julio de 2022 sin excepción.





En el asunto del correo debe decir: 5to Certamen literario para adolescentes “Quiero Decir” 2022 / Categoría y Seudónimo. En el cuerpo del mensaje solo deberá constar el seudónimo y título del /los trabajo/s presentado/s. En un archivo adjunto deberán mandar los textos en formato word firmados con el pseudónimo, y en otro archivo adjunto aparte, con el nombre del seudónimo, los datos de participante.

Según se detalla, deben estar escritos en computadora, hoja tamaño A4, interlineados a doble espacio, con letra Arial, tamaño 12, y firmados con seudónimo. En lo posible, deben ser revisados por un docente, a fin de observar que el texto se ajuste a la norma requerida.

Para consultar en detalle las Bases y Condiciones, se puede acceder a https://www.generalroca.gov.ar/wp-content/uploads/2022/05/quierodecir.pdf , donde están publicadas todas las especificaciones.

La decisión del Jurado ( que estará formado por cinco miembros) se conocerá el 30 de Julio y la publicación de los textos ganadores se realizará el 31 de Agosto de 2022. Los textos seleccionados conformarán la 5ta. Antología Literaria Quiero decir 2022 / Fondo Editorial Municipal.

Los premios, para los elegidos, para cada categoría, son: 1º Puesto: Un viaje para el ganador, más un acompañante, a la Feria del Libro 2023 de Buenos Aires, por vía terrestre en coche cama. Más Certificado y 10 ejemplares del libro; 2º Puesto: Certificado y 10 ejemplares del libro; 3º Puesto: Certificado y 10 ejemplares del libro y para las Menciones especiales: Certificado y 5 ejemplares del libro.