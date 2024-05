Anya Taylor-Joy contó que le gustaría grabar una película en Argentina: «Por favor, llámenme»

Anya Taylor-Joy está promocionando su nueva película «Furiosa: Mad Max». Acompañada de su co-protagonista, el actor australiano Chris Hemsworth visitó México y habló sobre sus ganas de hacer cine en su lengua materna.

La actriz nació en Florida, Estados Unidos, sin embargo, desde muy pequeña vivió en Argentina y el español fue su primera lengua. No aprendió a hablar en inglés hasta los 10 años, luego de mudarse a Inglaterra.

Anya considera Buenos Aires como su hogar y así lo demostró en su última visita a nuestro país, hace 2 años atrás. La intérprete de «Gambito de Gama» posteó una imagen donde se la ve con los ojos llorosos, muy emocionada por regresar a su país.

«Esta foto fue sacada cinco minutes después de llegar a Buenos Aires por la primera vez en tres años. No podía para de llorar de la emoción . Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto» escribió en la publicación.

En medio de una conferencia de prensa en la Ciudad de México, le preguntaron a la artista si le gustaría realizar una película en español. “Estoy esperando, por favor. Me gustaría hacer una película argentina, una película española, cualquiera. Quiero hablar en mi lengua” contestó ella.

Además, le preguntaron si le gustaría trabajar con grandes directores mexicanos como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. “Con los tres me gustaría. Me encanta trabajar” afirmó Anya.

anya taylor-joy says she'd love to make an argentine or a spanish movie and she'd love to work with guillermo del toro, alfonso cuarón, alejandro iñárritu and ricardo darin pic.twitter.com/Mbj205m8cg