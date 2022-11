Uno de cada cuatro niños recibe solicitudes de fotos de desnudos por internet

El 62 por ciento de los niños y niñas, de entre 9 y 17 años habló con desconocidos a través de Internet. Dos de cada tres recibe propuestas de noviazgo desde perfiles sin identificación. Uno de cada cuatro recibe solicitudes de desnudez.

Las cifras son de la Argentina, y forman parte de una encuesta realizada por el Área de Investigación Forense de Grooming Argentina, una ONG referente en la lucha contra el acoso y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes mediante internet.



De acuerdo al informe, hoy en Argentina, los niños obtienen su primer teléfono celular propio a los 9 años. A este dato hay que sumarle que, en promedio “pasan conectados 6 horas diarias a través de distintos dispositivos”.

El equipo de Investigación Forense de la ONG, realizó y procesó una investigación cuanti-cualitativa para tener un diagnóstico sobre el impacto del grooming. La fuente de información fueron 5.557 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años de todo el país, quienes participaron de manera voluntaria y anónima, entre enero y noviembre de este año.



El dato de que “6 de cada 10 niñas y niños hablan con alguien desconocido”, es un dato que se mantiene similar al del informe que se realizó en el período 2020/2021. Pero el resultado llamativo, dentro de esa categoría, es que la provincia en la que más casos se registran es Neuquén, donde el índice alcanza al 79,9% de los encuestados, seguida por Jujuy, con el 73,5%; Santiago del Estero (64,3%), Tucumán (59,4%), y Río Negro (59%), en el quinto lugar.

Roxana Mendez, secretaria de Niñez y familia de Río Negro, y a cargo del organismo de aplicación de la ley Mica Ortega, contra el grooming, explicó que con la pandemia la provincia aceleró la puesta en marcha en difusión de la línea 102, donde se asesora, acompaña y orienta a las víctimas de grooming. Es una línea gratuita, a la que pueden llamar los niños o niñas sus padres, para ser asesorados en casos en los que sean víctimas de abuso sexual por internet. “El grooming se triplicó durante la pandemia , dice Méndez-, y los agresores estudian cómo hacerse perfiles para no ser identificados”.

Línea 102 Habilitada desde el 16 de septiembre de 2020, por el gobierno de Río Negro, la línea es principalmente para que los niños, niñas y adolescentes puedan efectuar consultas, pero está abierta a que todos puedan comunicarse: madres, padres, abuelos, otros familiares, docentes, personas de organismos gubernamentales y también de ONG´s, siempre que esas consultas tengan que ver con situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes. Asesoran, acompañan y orientan en casos de grooming



En el Senaf de Río Negro trabajan 1400 personas, según contó Méndez y se reciben consultas permanentemente, tanto de niños como de adultos que buscan informarse sobre “situaciones que les son ajenas porque el contexto virtual muchas veces es desconocidos, o porque no se sabe bien qué es el grooming. Por eso la difusión es fundamental”, resalta la funcionaria.

Noviazgos



De acuerdo al informe, elaborado por Grooming Argentina hubo en las plataformas de juegos online una migración del accionar por parte de los delincuentes sexuales. Bajo presiones psicológicas y diferentes mecanismos de manipulación, el pedófilo emplea estrategias mediante preguntas tales como: “¿por qué no me envías una foto, significa que no soy el amor de tu vida? o expresiones tales como: “si no me mandas un video quiere decir que no me amas más”.



Las principales conclusiones para este rubro son las siguientes:

* 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes recibieron propuestas de noviazgo por parte de desconocidos a través de medios digitales” bajo la pregunta de “¿querés ser mi novia/o?” principalmente en las plataformas de Roblox y Among Us.

* 2 de cada 3 conversaciones con desconocidos en juegos online, migran a otras plataformas de redes sociales como WhatsApp e Instagram, en ese orden respectivamente”

* 1 de cada 3 víctimas son niños y adolescentes varones, mientras que 2 de cada 3 son niñas y adolescentes mujeres.



La mayoría de estos casos se registraron en Santiago del Estero (50%), seguida por Jujuy (49,1%); Córdoba (37,6%); Neuquén (34,5%); Chaco (30,2%). Río Negro aparece en décimo lugar, con un 23,5%.

Además del pedido de noviazgo, “a 1 de cada 4 niños, niñas y adolescentes les han solicitado imágenes en contexto de desnudez y/o semidesnudez través de Internet”. Y 2 de cada 3 conversaciones con desconocidos son sexualizadas”.

Otra vez, Neuquén figura con altos índices en el estudio presentado por la ONG. La Primera es Jujuy, con 39,7% de los niños y niñas encuestados que han recibido solicitudes de imágenes en contexto de desnudez y la segunda es Neuquén, con 35,5%, seguida por San Luis (30,3%), Entre Ríos (28,3%) y Río Negro (25,3%), entre otras.

Vale aclarar que de la totalidad de las solicitudes recibidas, en el 69% de los casos los agresores son desconocidos por la víctima, mientras que en un 31% el agresor forma parte de su círculo íntimo, lo cual demuestra que el groomer también se vincula con su entorno (amigos, compañeros de escuela, contactos de sus redes sociales, etc).

Principales dificultades



El grooming tiene varias dificultades añadidas que incrementan la cifra negra de criminalidad de estas conductas.

En primer lugar, la naturaleza intrínseca del fenómeno implica el uso de estrategias que hacen que la niña o niño no se identifique como víctimas, sino como participante en un juego. Eso es lo que a veces invalida la capacidad para tomar conciencia de la situación y reconocerla como un abuso. Y por otra parte, existe la posibilidad de que la víctima no quiera contarlo por miedo a las posibles consecuencias, producto de los chantajes y/o extorsiones.



Para el Dr. Hernán Navarro, fundador de la ONG Grooming Argentina, “estamos frente al delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes. La pedofilia encontró en las tecnologías un vehículo de proximidad y contacto que en la pandemia se agudizó de manera notable. Hoy transitando la postpandemia vemos que el panorama es por demás complejo y por tal motivo le solicitamos a la sociedad, doblegar los esfuerzos en pos de construir instancias de prevención y protección en el mundo digital para nuestras infancias y adolescencias, ya que no estamos ante violencias virtuales, sino digitales y reales”.

qué hacer en caso de Grooming

Con la niña, el niño o el adolescente:

* Dialogar.

* Evitar avergonzarla/o o culparla/o para que pueda contar con sinceridad lo que le pasó.

* Evitar interrogarla/o.

* Acompañarla/o con afecto con el objetivo de protegerla/o.

* Comprender que la niña, niño o adolescente estaba siendo amenazada/o y tuvo que responder a los mensajes para proteger su privacidad.



Con los datos intercambiados entre la persona acosadora y la niña, el niño o el adolescente:

* Reunir toda la información y hacer la denuncia en la fiscalía más cercana. La encontrás ingresando al área de denuncias de Con Vos en la Web.

* No borrar contenido de la computadora o teléfono celular.

* Guardar las conversaciones, las imágenes y los videos que la persona acosadora y la víctima se enviaron porque sirven de prueba. Se recomienda hacer capturas de pantalla y guardarlas en formato digital o impreso.

* Descargar las fotos o cualquier otro material enviado por la persona acosadora para facilitar la identificación de datos útiles en la investigación. Por ejemplo: marca de la cámara, modelo y número de serie, fecha y hora en la que se tomó la foto o el video, la computadora y programas usados.

* Revisar la computadora o teléfono celular usada por la víctima, cambiar las claves de acceso y controlar que no tenga un software malicioso (malware).

* Cambiar las claves de acceso a las redes sociales.

* Limitar la lista de contactos y configurar la privacidad en las redes sociales. Hablar con la niña, el niño o el adolescente sobre la importancia de incluir en la lista de contactos solo personas conocidas.



Con la persona acosadora:

* No denunciarla en la red social o plataforma web. Si se la denuncia, el administrador del sitio web puede bloquear a la persona acosadora como usuario. Y si la persona acosadora es bloqueada, se pierde la información para hacer la investigación y puede crear un nuevo perfil y seguir acosando a otras niñas, niños y adolescentes.

* No amenazar ni enfrentar a la persona acosadora. Eso solo la alejará de la víctima y será más difícil localizarla.

* Denunciarla en la fiscalía o comisaría más cercana.

Más información: https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/guia-para-madres-padres-docentes-grooming#6