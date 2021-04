En Cutral Co proponen entregar leche por envases y cajones de cerveza

Una novedosa propuesta lanzó el Juzgado Municipal de Faltas en Cutral Co para evitar la destrucción de plásticos y vidrios y a la vez, ayudar a comedores porque rematarán 19 cajones de cerveza de doce envases -es decir 228 botellas- y un cajón con siete envases de cerveza. Las personas interesadas deberán ofertar leche en polvo por 800 gramos por cada cajón.

Tal como se especificó desde el organismo municipal, se trata de para adquirirlos deberán presentar una propuesta en sobre cerrado. La idea es que se ofrezcan una determinada cantidad de leche en polvo, marca Purísima por 800 gramos por cada cajón. Toda la leche recaudada tendrá como destino la secretaría de Desarrollo Social.

Estos envases y los cajones provienen de los secuestros que se hicieron en operativos por venta de alcohol de manera clandestina, por hacerlo en comercios que no están habilitados para hacerlo, o en horarios no permitidos. De manera habitual, este tipo de secuestros terminan en la destrucción total. Sin embargo, en esta ocasión, se tomó la decisión de darle otro destino a las botellas y los cajones.

Los envases retornables pueden ser recuperados por otros comerciantes y de evitar su destrucción se busca una alternativa "no contaminante" y es más amigable con el medio ambiente. "Optar por la no destrucción de esos envases hace posible buscar otras alternativas no contaminantes que puedan generar beneficios a la comunidad", se agregó desde el juzgado de Faltas.

No podrán presentar ofertas las personas que hayan sido condenadas por el mismo organismo debido a la venta ilegal de bebidas alcohólicas.

Aquellas personas interesadas tienen tiempo de elaborar la propuesta en sobre cerrado desde el 7 hasta el 9 de abril, en el horario de 8 a 12, en el mismo edificio de la calle Chubut, entre JJ Valle y Misiones, donde funciona la repartición municipal.

El 9 de abril a las 13 se abrirán los sobres que haya sido acercados con las ofertas y dejando constancia de las propuestas ingresadas. Después habrá tiempo durante cinco días hábiles para que la persona que haya resultado ganador de esta propuesta haga la entrega de la leche en las oficinas del Juzgado de Faltas.