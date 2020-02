En la cordillera, Bariloche fue uno de los destinos preferidos en carnaval

Murgas y comparsas en el Centro Cívico, una competencia náutica en el lago Moreno, la fiesta de la cerveza artesanal en la Rural y el ultra trail por las montañas de Bariloche, fueron las propuestas que sumadas a los paisajes cordilleranos, tentaron a miles de turistas que llegaron este fin de semana de carnaval.

Bariloche logró el 75% de ocupación hotelera de una capacidad de 31.000 camas y transitó con éxito el primer fin de semana largo del año donde además el tiempo acompañó con días de calor y playa.

La afluencia de turistas se evidenció en las calles céntricas colmadas, las avenidas y rutas atestadas de autos, los restaurantes con colas para ingresar y largas filas para fotografiarse en las letras de la costa del lago Nahuel Huapi que ya son un clásico entre las postales de los turistas.

Gastón Burlón, secretario de Turismo municipal, valoró la afluencia del fin de semana como “muy importante” y remarcó que la realización de eventos “invitan a visitarnos y dan contenido a los turistas que disfrutan de la ciudad”.

El carnaval en Bariloche tiene desde hace años un festejo particular con la participación de murgas y comparsas barriales que cada año mejoran su performance. El sábado y domingo las agrupaciones hicieron su presentación en el escenario del Centro Cívico donde además actuó el trapero TOBI.

En la plaza Expedicionarios del Desierto rodearon el escenario una veintena de puestos de comidas y bebidas sin alcohol y no pudo faltar la espuma que fue el gran atractivo para los más chicos. Allí confluyeron no solo turistas si no también residentes que participan cada año del festival.

A unos 6 kilómetros del centro, en el predio de la Rural, este fin de semana se desarrolló la segunda edición de la Fiesta de la cerveza Artesanal, que tuvo una gran afluencia de público. Anoche cerró el evento el grupo de cumbia colombiana La Delio Valdéz.

En materia deportiva también este fin de semana Bariloche convocó a cientos de atletas, muchos de ellos internacionales, que participaron de la carrera 4 Refugios y de la única competencia náutica que se mantiene en la ciudad, el SUP Patagonia Race Llao Llao, que se desarrolló en el lago Moreno

Burlón señaló que el sector turístico de la ciudad trabaja “no solo para que cada vez tengamos más turistas en temporada, si no para poder alargarlas y que se generen más puestos de trabajo”.

El Bolsón sin lugar

En la comarca andina la gran convocatoria que generó la Fiesta Nacional del Lúpulo motivó que se colmen los alojamientos no solo de El Bolsón sino también de las localidades cercanas como El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén.

Para la municipalidad el movimiento turístico de este fin de semana no tiene precedentes e incluso remarcaron que evidencia de ello fue el colapso que sufrió la ruta nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón.

La fiesta que tiene actividades totalmente gratis, reunió la noche del sábado unas 55.000 personas que disfrutaron del rock nacional de la mano de Las Pelotas. Anoche el show central estaba a cargo del grupo de cumbia Ráfaga.