En la Universidad del Comahue falta presupuesto y hay polémica por los finales

La Universidad Nacional del Comahue (UNC) tiene nuevos problemas, similares a los de años anteriores, pero esta vez se dan en clave de pandemia de coronavirus. A la falta de presupuesto no le alcanzó con la reducción que podían traer las clases no presenciales, porque aparecieron nuevos gastos. Además, surgió un conflicto con los docentes que reclaman acordar en conjunto las condiciones de los exámenes finales virtuales.

El rector Gustavo Crisafulli informó que le solicitaron 100 millones de pesos al Ministerio de Educación de la Nación para gastos de funcionamiento, que incluyen, por ejemplo, los servicios. Reconoció que hubo reducciones, como en el consumo de energía eléctrica y gas y aseguró que, gracias a las mismas, lograron soportar hasta este momento, porque en situaciones normales, el apuro financiero apareció antes.

Además habló de nuevos gastos. Son el mejoramiento de la infraestructura de comunicación más las adaptaciones de limpieza y mantenimiento para cumplir con los protocolos sanitarios.

El problema de fondo es la desactualización del presupuesto. El año pasado se prorrogó el aprobado para el 2019, que fue elaborado en octubre del 2018. Por lo tanto, el retraso en base a la inflación y a la devaluación del peso se hizo más que notorio.

A la espera de resolver el problema presupuestario, la Universidad avanzó en la cuestión académica. Las posibilidades de volver a las clases presenciales están atadas a la situación epidemiológica. Además, se presentan dificultades de infraestructura. Según el rector, al respetar el distanciamiento social se reduce 70% el espacio áulico disponible.

A comienzos de mes se dio a conocer la disposición que formalizó los exámenes finales virtuales. Esta modalidad ya se había aplicado en algunos casos, para permitir que estudiantes pudieran recibirse.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (Adunc) fue la primera en cuestionar que la modalidad no fue acordada con todos los sectores. Luego se sumó el Centro de Docentes e Investigadores (Cediunco).

La queja arrastra reclamos que se iniciaron con las clases no presenciales, como que se garanticen las condiciones para la virtualidad (conexión, dispositivos, etc). Pero el pedido fundamental es que no quede en manos de los docentes resolver cómo tomar dichos finales. En otras universidades del país, como la de Cuyo, se lograron acuerdos en este sentido.

“¿Qué pasa si se corta la conexión en medio de un examen?”, cuestionó, a modo de ejemplo, la secretaria general de Adunc, Micaela Gomiz.

Crisafulli resaltó que la disposición surgió del acuerdo del Consejo Académico y que será cada Facultad la que disponga cómo se aplicará.