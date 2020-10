En medio de cruces y críticas se aprobó la sobretasa por pandemia en Neuquén

El Deliberante aprobó una sobre tasa extraordinaria a los mayoristas, hipermercados de la ciudad, entidades bancarias y compañías de seguros desde julio hasta diciembre de 2020 para compensar la eximición de tributos y licencias a pequeños comercios que cerraron sus puertas durante la pandemia.



El proyecto enviado por el Ejecutivo municipal se aprobó por mayoría (11 votos de 18), con una llamativa asintonía en el bloque de Juntos por el Cambio: de los 6 ediles ex Cambiemos, 2 votaron favorablemente, mientras el resto rechazó.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, dijo que el monto de recaudación alcanzaría a los 24 millones de pesos. Se trata de un 30% más en la tasa de licencia comercial y de derechos de inspección e higiene en el segundo semestre del año para entidades bancarias, de seguros, hipermercados y mayoristas. Se aplicará por única vez.

Agregó que el proyecto fue “enriquecido” con el aporte de otros bloques, y que se incluyó en la eximición del 100% de las tasas municipales ligadas a la explotación comercial a los pequeños y medianos negocios, y aquellos que cerraron sus persianas en abril y mayo cuando comenzaron las medidas de aislamiento por pandemia o que no tuvieron facturación en este período.

“Para algunos resulta insuficiente, pero todo esfuerzo es válido. Buscamos cómo acompañar con recursos, estas eximiciones”, dijo el concejal.

Se trata de unos 3.415 comercios pequeños (con facturación declarada en 2019 de hasta 3.8 millones de pesos) o que no tuvieron facturación. No pagarán hasta diciembre de la tasa de inspección e higiene y las licencias comerciales anuales.

Las concejales del FIT y los ediles de Juntos por el Cambio Pro votaron en contra de la iniciativa (foto Florencia Salto)

Desde el Frente de Todos aprobaron la sobretasa porque “va en el sentido correcto”, dijo el concejal Marcelo Züñiga quien destacó que era “transitoria y por única vez a los que más ganan, a los que tuvieron rentabilidad extraordinaria” incluso durante la pandemia”.

Dijo que buscarán incluir en la próxima discusión presupuestaria un mayor aporte económico de sectores que fueron excluidos de esta ordenanza y recordó que si se aplicara la ordenanza cajoneada (de anexamiento indebido de espacios públicos) que el gobierno del MPN publicó en junio, el Rincón Club de Campo hubiera aportado más de 150 millones de pesos para paliar las eximiciones.



“Los consumidores serán los que pagarán ese aumento que pretende la municipalidad”, criticó la concejala Jorgelina González (UCR Juntos por un Cambio) como parte del rechazo a la iniciativa. Calificó de “medidas fiscales espasmódicas” por parte del Ejecutivo.



Desde el FIT se rechazó el proyecto por considerar que era “insuficiente, no se trata de un impuesto a los grandes sectores enriquecidos”. Cuestionó que no se exigió el aporte de sectores como hidrocarburíferos o inmobiliarios. “Los trabajadores municipales aportaron 72 millones de pesos, porque no se les actualizó el suelo por IPC”, recordó la concejala Angélica Lagunas.



Es “una gran contradicción” planteó desde Juntos por el Cambio Pro Marcelo Bermúdez, quien sostuvo la sobretasa la pagarán los consumidores por el traslado del incremento a los precios, y deslizó que se quitó arbitrariamente a algunos sectores del aporte extraordinario, como a La Anónima “porque fue el que emitió vauchers” durante la campaña.



“Este trabajo es solidario con la plata de los otros”, se quejó el concejal de Juntos por el Cambio, Mario Lara.